Prof. dr. Veselin Drašković, iz Strateškog centra za vitalnost nacije, gostovao je u emisiji "Ni pet ni šest" gde su govorili o nedavnom takmičenju Pesme za Evrovizije.

- Nemojte biti u zabludi, ovo su radili pametni, obrazovani i talentovani ljudi. Ovaj muzički deo mogao bi da uđe u neku kritiku o muzičkom detalju sa stanovišta kritike kakva je to muzika. Ja se u tu ne razumem puno, ali kako je ona predstavljena? To je jedan čisti satanizam. Ja sad gledam nešto na silu, jer da sam to gledao u osnovnoj školi, a da je neko saznao, ja bi bio isključen iz škole. Jer ovo je neki program koji je bio zabranjen ili strogo zabranjen za decu. Ako se sazna da je gledano tako nešto, vi idete iz škole, vi niste za obrazovni sistem, vi ste za posmatranje za specijalne ustanove. Jer sad smo mi postali škola za specijalne ustanove, gde nam se prikazuje program koji praktično promoviše zlo. Zlo utiče, zato se i prikazuje. Ako hoćete nagradno pitanje, imate li jednog uspešnog u svetu da nije silovan, da nije maltretiran, a da se naglo pojavio u afirmativnom uspešnom miljeu bogat? Znači vi sad nagovarate decu da budu silovana da bi bila uspešna. Da budu razvratna da bi bila uspešna. Više nemate normalnih uspešnih ljudi jer nisu planirani na medijskoj sceni - rekao je Drašković i dodao:

06:52 ŽAO MI JE TEYA DORE ŠTO JE OSETILA KOLIKO MORA DA BUDE LOŠA DA BI USPELA! Drašković: Trebali smo da ne učestvujemo na Evroviziji

- Ja sam nasilno odgledao par nastupa, nisam imao snage da vidim sve. Zašto? Zato što je to bilo mučenje. Negde, kada se odaljim i čujem tu muziku, ona šalje neku poruku. Kad vidim scenu, ona šalje hiljadu poruka. Taj vizualni događaj nečega kako se predstavlja Evropa nas iznenađuje. Pa mi smo glupi. Trebali smo to da očekujemo i da preveniramo. Na kraju krajeva mogli smo i da ne učestvujemo. Zamislite naše bruke da se nismo pojavili među ovakvim i da kažemo nemamo predstavnika. Žao mi je ove naše mukice što je otišla tamo i što je stvarno osetila koliko mora da bude loša da bi uspela.

