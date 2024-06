EMILIJA JE SA 15 GODINA OSTALA TRUDNA I REŠILA JE DA ZADRŽI BEBU: Noću bih ostajala budna zbog grčića, a ujutru išla u školu!

Ostala sam u drugom stanju sa 15 godina! Odmah sam znala da ću da rodim. Sedela sam u kafiću sa dečkom kojeg sam volela najviše na svetu i zamišljali smo kako ćemo da budemo zajedno, da se volimo, da podižemo dete. Ići ću u školu, nas dvoje ćemo se voleti, a pored nas će biti i jedna divna bebica. Sve će biti divno i lagano. Eh, šta sam znala o životu tada... Dete je čekalo dete!

Ovako za Kurir započinje svoju priču Emilija Vesić (20) iz Kruševca koja je u 16. godini života rodila devojčicu Anđeliju.

Svake godine u Srbiji se registruje oko 500 maloletničkih trudnoća, a 2020. Emilija je bila jedna od njih, i tu je njen život dobio neuobičajeni zaokret.

Prvi dečko

- Jovan je bio moj prvi dečko. Ljubav najveća na svetu. Sa njim je sve bilo prvi put, i posle 5-6 meseci veze sam ostala u drugom stanju - kaže ona.

Ciklus je prvog meseca bio uredan, a kada je preskočio, otišla je kod ginekologa.

- Rekao mi je da sam u šestoj nedelji trudnoće. Bila sam u kompletnom šoku. Prvo što sam pomislila bilo je kako da saopštim mojima.

Prvo je ispričala svom dečku Jovanu koji je tada imao 20 godina. On je, kaže, bio presrećan. Rekao je da je to i želeo.

Razočarenje

Otac prekinuo kontkat

Sa ocem deteta Emilija više nije u kontaktu, a nije ni njena ćerka. Raskinuli su prvi put kada je majka neposredno pred smrt pala u krevet.

foto: Privatna Arhiva

- Hteo je da izlazi, rekla sam mu: "Sa tobom ću da imam sto leta, sa njom možda samo jedno", ali nije imao razumevanja. Pomirili smo se posle, ali to nije dugo trajalo. Saznala sam da me je varao i kada sam bila trudna. On je neozbiljan, želi da "živi", da se zabavlja... Dogovorili smo se da mi da potpuno starateljstvo i da se detetu prezime promeni na moje. Alimentacija mi ne treba, ništa mi ne treba, same ćemo se snaći - kaže Emilija kojoj je sada najveća podrška i vetar u leđa njen otac koji se bori da njima dvema pruži bolji život.