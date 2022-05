ILIĆEVA LJUBAVNICA BILA U ZATVORU, ZAVRŠILA U LUDNICI: Htela sam da se UBIJEM! Prvo sam presekla levu venu, krv je ŠIKNULA...

Iako je ljubavnica proslavljenog pevača Miroslava Ilića Mirjana Antonović javno objavila odluku suda da pevač jeste otac njenog vanbračnog sina, Ilić još nije dobio uvid u presudu, pa ova priča, koja potresa javnost godinama, još nije dobila epilog.

Kako je Miroslav Ilić rekao, uložiće žalbu i time produbiti priču s misterioznom ljubavnicom, o kojoj svaki dan u javnost izlaze šokantni detalji.

Naime, malo ko zna da je Mirjana Antonović bila udata za krznara Danijela Antonovića i radila kao model. Zbog posesivnog bivšeg muža završila je prvo u zatvoru, a onda i u ludnici.

- Posle razvoda tu je bilo svega i svačega. Nije tu samo bogatstvo bilo u pitanju. Mislim da je moj bivši muž bio mnogo posesivan. Ja sam za njega bila njegov predmet, koji on nije mogao da pusti. Snimao je šta govorim, telefoni su se redovno snimali. Iz sažaljenja sam primila neke ljude u kuću, taj muškarac je ostvario vezu s mojim bivšim, a ja sam zbog njegove sestre završila u zatvoru. Tražila je od mene da joj uzmem u Švajcarskoj, njenom kreditnom karticom, neke koine koje je ona preprodavala. Kada sam izašla iz radnje u Švajcarskoj u kojoj sam kupila te koine, odjednom je radnja bila opkoljena policijom. Bilo je pet automobila. Ja sam im govorila: "Napravili ste grešku", oni su mi samo rekli: "Vi imate tuđi pasoš i tuđu kreditnu karticu." Govorila sam im da nazovu tu gospođu i da će im ona reći da mi je dala pasoš i kreditnu karticu. Policajci su mi na kraju rekli da je njima rečeno da ću ja biti tu, onda sam shvatila da mi je namešteno.

Dok je provodila dane iza rešetaka, Antonovićevu su posećivale sestra i ćerka, a u nekoliko navrata su pokušavali da joj poture papir da potpiše krivicu, što ona nije uradila, a onda su pokušali da je smeste u ludnicu.

- Došao je čovek u belom mantilu i pošto sam se osećala veoma loše, popila sam tabletu koju mi je doneo, tad počinju halucinacije, shvatila sam posle da su me prevarili. Hteli su da me vode u ludnicu, govorili su mi da sam bolesna žena. Znala sam da mi neko smešta, kljukali su me tabletama, pa spremali za ludnicu, tražila sam da mi se izvadi krv, htela sam da znam ko je potpisao da budem tu, ali to se nije desilo. U zatvoru su donosili večeru oko 20 sati uveče i videla sam taj tup nož i počela da se režem. Nisam osećala bilo kakav bol, ko da sam rezala tuđu ruku, tuđu venu. Prvo sam presekla levu stranu i krv je počela da šiklja. Onda sam desnu. Kada su videli da je sve krvavo oko mene, brzo su zvali hitnu pomoć i strpali me u bolnicu - ispričala je Mirjana svojevremeno za Grand.

Podsećamo, afera o priznanju očinstva koju je pokrenula Mirjana Antonović dospela je u žižu javnosti jer se u centru zbivanja našla legenda narodne muzike Miroslav Ilić, a estrada je o ovom slučaju suzdržana ili na strani pevača.

