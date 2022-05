NJEMU NIŠTA NE TREBA, SAMO DA ZNA ČIJI JE! Estrada se oglasila nakon presude da je Ilić Devinov otac: Deca ne biraju RODITELJE!

Mirjana Antonović je godinama pokušavala da dokaže da je Miroslav Ilić, pevač narodne muzike, biološki otac njenog sina Devina. Ovaj sudski proces trajao je godinama, a sada je, prema njenim tvrdnjama, doneta i presuda.

Mirjana Antonović objavila je na svom Fejsbuk profilu da je stigla presuda za spor oko priznavanja očinstva i da je nakon dugog niza godina konačno uspela da dokaže da je Miroslav Ilić otac njenog sina.

Za Informer su se oglasile poznate dame sa estradne scene koje su otkrile svoje mišljenje o ovom. Mnogi od njih nisu želeli da daju komentar, ali po svemu sudeći - mišljenja su podeljena.

- Ne bih da se zameram kolegama, ne bih htela da bude pogrešno protumačeno, ne znam šta je istina od svega toga - želela je da ostane suzdržana Lepa Lukić.

Goca Božinovska nije osudila kolegu, ni zbog vanbračnog deteta, ni zbog odbijanja očinstva, jer kako kaže, ima na šta da bude ponosan, a u životu se dešavaju i takve stvari:

- Ako je to istina od toga se ne može pobeći, ali Bogu hvala, onakvog sina imati... Ono je kapital! Ja da sam na njegovom mestu, ja bih stisla petlju. Da mu sutra zatreba, Devin bi mu prvi pritekao u pomoć. Ima takvih primera među mojim kolegama. Ali eto, Marinko je lepo prihvatio sina, imam i ja sličan slučaj, pa šta onda, šta je dete krivo. Dese se razne stvari u životu, pa i to da napraviš dete ženi van braka, ali šta sad. Devin je isti Miroslav, toliko kvalitetan momak... Da sam na njegovom mestu ja bih prihvatila situaciju. Tom dečaku ništa ne treba, samo jasan identitet, da zna čiji je. Miroslav je u suštini dobar čovek, mislim samo da je inat proradio kod njega. Ali mali je preslikani Miroslav. Da se razumemo, njegovoj ženi je najteže, ali šta sad. Više bi on imao koristi od Devina nego Devin od njega. Svakako dete nije krivo, deca ne biraju svoje roditelje - rekla je Goca Božinovska.

Zorica Marković je poznata kao neko ko nema dlaku na jeziku, pa ni ovaj put se nije ustručavala da kaže svoje mišljenje na ovu temu. Pevačica je vrlo uzdržana po pitanju presude, pre svega jer se Miroslav još uvek nije zvanično oglasio tim povodom:

- Nije mi jasno šta više diraju čoveka? Doneta je presuda, ali on je još uvek nije video. Kad bude video dokaze i izjave, onda ću komentarisati. Znajući njega, on bi priznao da je njegov sin. Miroslav je dobar čovek. I da mu se omaklo, rekao bi. Nije prihvatio da radi DNK - ima pravo na to. A što se tiče uvođenja zakona o obaveznom DNK testiranju, ne znam... Sve mi je to nedorečeno. Još se to nije raščivijalo. Ovo se vuče predugo, traje godinama... Miroslavu bih poručila "Opušteno, uživaj, živi dostojno umetniku kakav si uvek i bio, a na kraju, šta bude - biće" - zaključila je Zorica.

Dragana Katić koja je samohrana majka priznaje da je tema vrlo delikatna, ali kao neko ko je sam odgajao dete, razume koliko je Mirjani bilo teško:

- To su njihove privatne stvari, a žao mi je zbog suđenja i što javnost ispira usta svima njima. Ali, razumem obe strane. Oni najbolje znaju kako im je bilo. Mogu da zamislim šta su ona i to dete prolazili kroz život. Ona i Miroslav su to uradili u zrelom dobu, a dete je bilo kolateralna šteta. Mislim da je trebalo da se završi sve van suda. Trebalo je to rešiti na miran način, ovako su svi sebi priredili veliki stres. Ljudski mi je neshvatiljivo da nisu mogli to da reše. Shvatam borbu žena za obavezno DNK testiranje, ali i ako se i donese takav zakon, to ne bi trebalo da se razvlači po javnosti. Ružno je i to su mnogo osetljive stvari - rekla je Dragana Katić.

Miroslav Ilić, koji je trenutno na putu, takođe je ljubazno odgovorio na poziv, ali povodom presude još uvek nije mogao da kaže ništa, jer je nije video:

- Ja još uvek nisam video presudu. Mirjana tvrdi da je doneta, ali to je samo reč, meni još uvek ništa nije stiglo, tek treba da vidim šta tu piše. Dok ne vidim presudu ne znam ništa. Ali, ako je stvarno tako kako ona kaže, uložiću žalbu - rekao je Miroslav.

Jedna od malobrojnih koleginica koje su bile uz Miroslava od samog početka bila je Nada Topčagić. Ona ga je zdušno branila, ali je danas odlučila da ipak ostane suzdržana:

- Ne bih to komentarisala stvarno. Ne mogu više da se bavim tom temom. Imam svoje mišljenje i na temu donošenja zakona o obaveznom DNK testu, ali ne bih se izjašnjavala za medije po tom pitanju.

