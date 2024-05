SESTRA KEJT MIDLTON I NJEN MUŽ MILIJARDER ISKEŠIRALI PRAVO PARČE RAJA: Slike čudesnog imanja podsetiće vas na SRPSKO SELO (FOTO)

Sestra Kejt Midlton i njen muž pokrenuli su novi biznis nakon što su pre četiri godine kupili raskošno imanje u Berkširu. Pipa Midlton i Džejms Metjuz u braku su od 2017. godine i imaju troje dece. Princeza od Velsa je veoma bliska sa sestrom.

Pipa Midlton i Džejms Midlton kupili su 2020. oko 30 hektara zemlje u zelenom Berkširu za samo 1,5 miliona funti - u selu gde kuća sa baštom košta približno toliko. Četiri godine kasnije par je na tom imanju odnosno farmi otvorio kolibu za društvene događje, uključujući zabave, ali časove pilatesa, šta kome zatreba.

Šta zapravo podrazumeva taj novi poslovni poduhvat piše i na Instagram profilu Bucklebury Farm: "Tako smo uzbuđeni što možemo da objavimo da sada možete da rezervišete kolibu (samo od devet do 17 sati) za rođendane, korporativne događaje, jogu, pilates i još mnogo toga".

Na ogromnom imanju na kojem je nekada bio i takozvani traktor za venčanje za proslavu venčanja Kejt Midlton i princa Vilijama, nalazi se i park sa jelenima, kafići i dečja igrališta, piše Daily mail.

Pogled na Instagram profil farme donosi slike prave seoske idile, i lepote prirode, nalik selima u Srbiji.

I Kejt Midlton poput sestre Pipe obožava da boravi na selu pa je uskršnje praznike provela sa suprugom i decom, Šarlot, Džordžom i Lujem u Anmer holu u Norfolku. Ljubitelj sela je i njihov brat Džejms Midlton koji je 2021. sa svojom suprugom kupio seosku kuću iz 16. veka u blizini Baklberiju, za 1.45 miliona funti.

Pipa se sa suprugom i decom preselila iz zapadnog Londona u zapadni Berkšir. Žive u vili vrednoj 15 miliona funti, kuća je udaljena 20 minuta vožnje od njenih roditelja Majkla i Kerol Midlton koji su doživeli poslovni neuspeh.

foto: EPA

Bankar Džejms Metjuz je kasnije kupio farmu nedaleko od Pipinih roditelja. U tom poduhvatu učestvovali su i njegovi poslovni partneri. Njihovu bivšu kompaniju Party Pieces je za 180.000 funti kupio biznismen Džejms Sinkler, ali nije bilo novca za isplatu poverenicima. Firma je poreznicima dugovala 613.000 funti neplaćenog PDV-a, kao i RBS 219.000 funti zbog "kovid kredita". Nezadovoljni dobavljač Sultani Gas, koji je imao više od 20.430 funti u vlasništvu Party Pieces, optužio je Kerol za izdaju.

foto: Profimedia

Negodovao je i vlasnik imanje gde se nalazila kompanija zbog duga od 57.480 funti, piše Daily mail."Najviše me povredilo to što sam joj verovao kao tašti budućeg kralja, a ona me upravo izdala. To je apsolutno neprihvatljivo", rekao je.

Roditelji Kejt Mildton bili su prošlog oktobra na meti su negativne kampanje u britanskom selu gde žive, a gde su se pojavili okrutni plakati odnosno zlonamerne poruke. Brat Kejt Mildton Džejms Midlton viđen je kako skida te plakate, u početku se nije znalo šta je nateralo meštane sela na takav potez. A onda se saznalo- novac je imao glavnu ulogu.

foto: WPA-Pool / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Meštani sela odnosno lokalni dobavljači tražili su da im kompanija Party Pieces isplati dugove. Oni kojima se duguje novac nisu mogli da veruju da roditelji Kejt ne žele da isplate te zaostale troškove, veruje se da je bilo sredstva za to, a mnogi su se čudili kako su majka i otac jedne princeze odnosno tašta i tast budućeg kralja Velike Britanije dozvolili tako nešto.

Ali nisu svi meštani podržali ovu negativnu kampanju. "Kerol i Majkl su veoma popularni. Svi su užasnuti ovim posterima. Nepošteno je to raditi u njihovom rodnom selu, samo nekoliko metara od mesta gde žive", rekao je tada izvor za The Sun i dodao: "Njihov sin Džejms živi u blizini, kao i ćerka Pipa koja se nedavno preselila tamo sa svojom porodicom, tako da svi moraju da se suoče s ovim. Daju sve od sebe da isprave stvari i ne zaslužuju ovakvo zlostavljanje".

foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Kerol je kompaniju osnovala za svojim kuhinjskim stolom 1987. godine, dok je bila u drugom stanju. Povukla se iz biznisa 2019. da bi više bila sa svojim unucima. U kompaniju su došli novi dierktori i investitori. Firmu je teško pogodila pandemija, a međunarodna ekspanzija u Sjedinjenim Državama, Bliskom istoku i Evropi dodatno je rastegnula proračune.

