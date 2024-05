ŠOK IZDANJE ČUVENE HUREM NA KANSKOM FESTIVALU: Pojavila se na crvenom tepihu i svi kažu da više NE LIČI NA SEBE, evo kako izgleda

Čuvena tursko-nemačka glumica Merjem Uzerli šokirala je izgledom na Kanskom festivalu 2024. koji je počeo pre dve noći. Već duže vreme se komentariše da više nije ni nalik sebi odnosno izgledu kakav je prikazala u seriji "Sulejman Veličanstveni", koja se emitovala od 2011. do 2014. Čini se da "transformacija" nije završena.

Merjem Uzerli bila je na premijeri filma "The second act" na Kanskom festivalu 2024. Svetlucava haljina bogatog kolorita bila je zanimljiv modni izbor, ali je lice zasenilo sve. Prizor odgovara slikama "izbotoksiranog lica". Ipak, pažnju je privuklo i to što je stalno dodirivala stomak, što je pokazala i na Instagramu. Neki se pitaju da li je glumica želela da time nešto poruči, ali je svakako zaintrigirala javnost.

Hurem je dugo u centru medijske pažnje i zbog transformacije svog izgleda - od 2011. do danas mnogo se promenila. Kako mnogi kažu, ne na prirodan način. Merjem je, prema tim komentarima, imala estetsku korekciju usana, jagodica, odlazila na tretmane botoksa i vidno smršala (ipak, ništa od toga nije potvrđeno). Takvu neku drugačiju Hurem viđali smo poslednjih godina na svetskim gala događajima, Kanski festival joj je omiljena destinacija kao i naslovne strane prestižnih časopisa.

Merjem Uzerli će 12. avgusta napuniti 41 godinu. Rođena je u braku Nemice i Turčina u nemačkom gradu Kaselu, a kao desetogodišnja devojčica počela je da se bavi glumom.

Uloga u "Sulejmanu Veličanstvenom" jeste njena najuspešnija rola, mada je glumila i u drugim serijama, a onda se okrenula Holivudu tražeći šansu u američkoj produkciji.

Glumeći Hurem bila je izložena ogromnom pritisku koji nije mogla da izdrži. Govorilo se da članovi ekipe nisu imali razumevanja na njene žalbe pa je to čak dovelo i do toga da je glumica potražila pomoć stručnjaka usled određenih psihičkih problema. Lečila se na klinici u Nemačkoj, a onda se vratila glumi, prihvatajući uloge i u Turskoj. Merjem je u pomenutoj seriji glumila od 2011. do 2013. a sapunica se emitovala još godinu dana. Hurem u zrelijim godinama glumila je Vahide Perčin.

Dok je trajalo snimanje serije, Merjem su pratile glasine i da je imala aferu sa glavnim glumcem Halitom Ergenčom, koji je u braku sa koleginicom Berguzar Korel. Sve se završilo na nagađanjima. Šuškalo se i da je bila u vezi sa Ozenom Guvenom koji je u "Sulejamnu veličanstvenom" igrao Rustem-pašu.

Popularna glumica je pravu borbu vodila i sa bivšim partnerom, 17 godina starijim milionerom iz Turske Kanom Atešom sa kojim je 2014. dobiila ćerku Lanu. Ovaj biznimsen je tražio od Merjem da abortira, a onda je nakon rođenja ćerke, započeo oštru borbu za starateljstvo.

Hurem je zbog svih neprilika upala u zamku depresije pa čak i pomišljala na samoubistvo. Bili su to veoma teški momenti za nju, ali je iz svega izašla kao životni pobednik. Pre dve godine dobila je drugu ćerku Lili, a ime svog sadašnjeg partnera i oca ove devojčice ne želi da otkrije. Iako je bilo navoda da je u vezi sa glumcem Čaglarom Ertugrulom, to nije zvanično potvrđeno. Osmeh je ponovo na njenom licu, a dok se ne bavi glumom, pažnju usmeri na svoju prodavnicu slatkišu u Nemačkoj.

