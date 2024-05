UZELA SAM TELEFON SVOG MUŽA I SKAMENILA SE: Videla sam s kim se dopisuje, a kad je pomenuo ZRENJANIN, sve kockice su se složile

Šta kada se poverenje jednom izigra? Ima li povratka ili je svaka sitnica dovoljan povod za sumnju i strepnju? Jedna žena iz Srbije upravo sebi postavlja ovakva pitanja nakon što je u telefonu svog supruga pronašla poruke malo slobodnije forme i sadržaja sa nepoznatom ženom. Sada želi da zna šta da radi. Pita se da li je paranoična ili treba da se suoči sa njim čim pre. Njena ispovest je osvanula na društvenim mrežama i situaciju spoznaje je opisala do detalja.

"Imam jednu situaciju, pa me zanima mišljenje sa strane. Juče sam uzela muževljev telefon, inače to stalno radimo, nemamo šifre na telefonima i možemo u bilo koje doba dana da koristimo tuđe telefone, da prebacim slike našeg 18-mesečnog deteta. Dok sam ulazila da pošaljem slike, videla sam da mi je predložio neka dopisivanja na WhatsApp da tu pošaljem sliku i vidim ime i prezime neke zene. Uđem na WhatsApp i imam šta i da vidim. Čet sa ženskom osobom (ta osoba mi je pomenuta ranije) jer je upoznao na radničkim igrama nekih 15-ak dana ranije, ali nisam znala da su se čuli. On se njoj javio sa "gde si, lepa ženo" i tu dopisivanje ide najnormalnije, ali mi je par rečenica zapalo za oko poput "možeš da mi pišes uvek i vikendom i osećam se kao da imam aferu hahaha", gde mu ona odgovara da je to odlican osećaj, na šta on kaže: "jeste ako voliš to uzbuđenje, ostalo je dosadno" i neke "forice" sa njegove strane poput: "idi kod doktora da ti mene prepiše kao terapiju" i "shvatio sam da ništa ne znam o tvom životu, a želim da znam sve", započela je svoje izlaganje ova žena o potencijalnoj prevari, a zatim je navela kako se oseća.

"Malo je reći da sam razočarana. Uvek sam mu maksimalno verovala, nikada nisam ni pomislila da ovako nešto može da se desi. Za mene je ovo očigledan flert i strašna stvar koja se ne radi ako si u braku. Da napomenem da sam ja maksimalno opuštena osoba koja nikada ništa ne brani, ne zvocam i nisam ga vezala na lanac, uvek je imao svu slobodu da ide gde hoće i radi šta hoće, ali očigledno preveliku. Ništa nisam rekla jer želim još da ispratim kako će se situacija razvijati i u kom pravcu će da ide to dopisivanje", piše dalje.

Saznala je i gde živi dotična osoba koja flertuje sa njenim suprugom, pa su joj se određene kockice posložile.

"Da napomenem da je ona iz Zrenjanina, a pre neki dan mi je pomenuo kako će izgleda u avgustu morati na "Dane piva" u Zrenjaninu poslovno. Prevelika slučajnost. Da li sam luda i tripujem se, što ne mislim, ili je to normalno drugarsko dopisivanje? Made ne znam šta će oženjenom muškarcu nove ženske prijateljice, posebno ako je tip koji ne voli da stiče nove prijatelje - kako on sam kaže. Pukla bih i napravila haos, ali želim još dokaza", napisala je na kraju.

"Hitno da razgovaraš sa njim", savetuju u komentarima

Što se komentara tiče, a bilo ih je mnogo, jedni su joj skrenuli pažnju da savet traži na pogrešnom mestu, dok su drugi imali stav da podhitno treba da razgovara sa mužem tako da sve karte budu otvorene.

"Svesna si da pitaš na forumu gde će ti srednjoškolac koji nikad nije pipnuo ženu reći da tražiš razvod?", "Treba da pričaš sa njim o tome, ako nešto ima, da se saseče odmah. Njemu je to verovatno malo da razbije monotoniju, napumpa ego. Teško je vratiti poverenje kad se jednom poljulja. Zato je najbolje biti direktan i reći šta si našla", "U praksi te još nije prevario, u glavi jeste. Pričaj sa njim direkt", "Ne vara te još (fizički), ali hoće ako mu se ukaže prilika, a po svemu sudeći ide ka tome", "Ovo je blago flertovanje, ali nije baš u redu sa njegove strane. E, sad, da li može biti nešto više od toga... Treba biti oprezan", "I dopisivanje je prevara, tako da - da".

A onda je stigao savet da mora da sačuva svoj brak i da su ovakve stvari donekle "očekivane".

"Ovako bih ja. Zašto bi čekala bilo šta? Konfrontiraj ga kao što si ovde napisala i iskomuniciraj. Predložio bih da ne zauzmeš ratoborni stav, nego da akcenat bude na konstruktivnom razgovoru i da se uđe u trag zašto tvoj muž ima potrebu za tako nečim. Čak i da je nonšalanti flert, ako se desio sad, verovatno će se desiti nešto slično i u budućnosti. Sačuvaj svoj brak, takve stvari se dešavaju. Šta više mislim da nije redak slučaj kada dođe malo dete. Uzdravlje".

