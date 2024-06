OD DANAS VAŽE NOVA PRAVILA ZA PRTLJAG U AUTOBUSIMA: Evo šta više ne može da se nosi, ako idete na more ovo morate znati

Dnas su stupila na snagu nova pravila uvezi sa količinom prtljaga prilikom putovanja autobusom!

Ko planira odolazak na more preko agencije autobuskim prevozom mora da zna da putnici neće moći da nose po nekoliko kofera i torbi, već samo jedan prtljag od 20 do 25 kilograma po osobi.

Novo pravilo podrazumeva da sa sobom možete da nosite jednu torbu do maksimalno 25 kilograma, ali ono neće važiti u svim turističkim agencijama.

- Nova pravila će važiti od 1. juna, ali ona nisu obavezujuća za sve. Neke od agencija su to uvele zato što su imale lošu praksu od ranije. Dvoje ljudi je kretalo na more sa pet torbi. Autobus nema beskonačno prostora - rekao je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta) za portal "92putovanja".

Pravila za prtljag su sastavni deo programa putovanja, kao i opštih uslova putovanja, sa kojim su putnici dužni da se detaljno upoznaju.

Nova pravila su uvedena pre svega zbog bezbednosti putnika.

- Zakonom o bezbednosti u saobraćaju je zabranjeno da bilo koji komad prtljaga, van malog ručnog, bude u kabini. Mi ne možemo da ređamo kofere među putnike, to je potencijalni "metak" koji može da ubije ljude ako autobus naglo zakoči. Kazne za to se kreću od 300.000 do milion ipo dinara - objašnjava Seničić.

Zbog previše prtljaga, često se dešavalo i da se autobusi kvare.

- Prošle godine su nam se autobusi kvarili zbog prevelikog tereta, pucale su poluosovine. Neko će nastradati, ovo je preventiva da se to ne desi - ističe Seničić.

Pojavio se navodni spisak zabranjenih predmeta koje ne smete da nosite sa sobom, međutim te informacije nisu tačne.

- Mi nismo davali nikakav spisak, generalno je protivzakonito odnosno van carinskih propisa da se nosi hrana koja nije fabrički upakovana, a to se često dešava, ali mi to nismo gledali niti ćemo gledati, to nije do nas. To je rizik svakog čoveka - ističe Seničić.

- Ne može da bude praksa da se ljudi ponašaju kao da je njihov autobus i da nose po 10 torbi kao da se iseljavaju iz zemlje. Ne možete da nosite prijateljima u Grčku 20 litara rakije i 10 kila krompira - ističe Aleksandar Seničić.

