EVO KOLIKO KOŠTA STUDIRANJE NA AMERIČKOM UNIVERZITETU: Predavanja koštaju oko 60.000 evra godišnje, hrana 6.000, a smeštaj PAPREN

Mnogi mladi u Srbiji maštaju da studiraju u SAD misleći da će na taj način dobiti dobro obrazovanje, ali i priliku da proputaju i vide svet. Međutim, studiranje u Americi je papreno čak i za one koji uspeju da dobiju stipendiju.

Koliki su zapravo troškovi studiranja u SAD taksativno je na Tik Toku navela jedna naša devojka koja tamo studira. Ona je istakla da u SAD naravno postoji dosta univerziteta, ali je izvukla neku prosečnu cenu za sve.

- Prvi trošak su časovi i pošto smo svi mi, naravno, internacionalni studenti u Americi, mi plaćamo posebnu out-stejt tjutišn, ne in-stejt, koja je za studente iz Amerike i mnogo je jeftinija od naše. To nas ispadne oko 60.000 evra po godini. Usput, ne možemo da se prijavimo na njihovu finansijsku pomoć, ali možemo da dobijemo neke stipendije - kaža ona.

Sam upis na fakultet sa sobom vuče još neke troškove koji su oko 2.000-3.000 evra:

- Sledeći trošak jeste hausing ili troškovi za mesto gde ćete živeti. Ako živite na kampusu, to je uglavnom oko 18.000 evra po godini. Ako živite van kampusa, onda verovatno i više. Zatim, tu je hrana i to ne hrana koju vi kupujete privatno, nego hrana koju imate na kampusu. U Americi se to zove plan obroka. Možete odabrati svoj plan, a cena se uglavnom kreće oko 6.000 evra po godini. Možete da izaberete da imate samo večere, pa da bude jeftinije, a ako imate doručak i večeru na kampusu, onda je cena oko 6.000 evra.

Iako su ovo osnovni i najveći troškovi, pare se tope i na druge neophodne stvari i aktivnosti.

- Knjige su u Americi jako skupe, zatim prevoz... Osiguranje je za sve, i to vas bukvalno nateraju da uzmete, posebno zato što ste internacionalni. Sve to na kraju ispadne oko 10.000 evra - priča ova devojka i dodaje da pored svega ovog postoje i dodatni lični troškovi:

- To zavisi od osobe do osobe, ali iz nekog ličnog iskustva, mislim da se kreću između 5.000 i 7.000 evra, najviše zbog avionskih karti.