DANE PROVODIO NA PIJACI, VOZIO TAKSI U BEČU, ZBOG KAZNE ZARADIO SIĆU: Pile se NAMUČIO u životu, a zbog OVOGA je otišao iz Srbije!

Jedan od najpopularnijih voditelja u Srbiji i regionu devedesetih Zoran Radojković Pile pre 10 godina preselio se iz Beograda u Beč, gde i danas živi i radi.

Iako je, kako kaže, imao uspone i padove i bavio se raznim poslovima, danas je zaposlen na jednoj televiziji i radi ono što je oduvek voleo i za šta se školovao.

Mnogi ga pamte po autorskoj emisiji "Pile telešop", koja je mnogima bila omiljena.

Drugi ga se sećaju po emisiji "Zabranjeno spavanje popodne", koju je vodio sa Suzanom Mančić, a imao je i šou "Pile i Maca" sa Draganom Marinkovićem Macom.

Voditelj se uskoro vraća u Srbiju zbog angažmana na novom projektu. U pitanju je rijaliti-šou "Luksara" čiji će domaćin biti.

- Dobio sam poziv da budem voditelj jednog rijalitija velikog kalibra. U pitanju je najveći šou na Balkanu i nagradni fond je dva miliona evra. Ne mogu mnogo da otkrivam, sem da ću voditi program sa jednom koleginicom. Ja sam bio u najužem izboru na kastingu. Jako se radujem, jer je to nešto neviđeno - rekao je Pile na početku razgovora.

Zaigrali ste i u seriji "Složna braća".

- Jesam, bio sam specijalni gost. Šta će biti dalje, videćete.

Šta radite u Beču?

- Trenutno radim na Ju planet televiziji. Prikazujemo život naših ljudi koji ovde žive, razgovaramo sa njima, radimo reportaže. Sa svim profilima ljudi, od najobičnijih pa do vlasnika restorana. Zadovoljan sam, prijavljen sam, imam dobru platu. Radim na Zapadu, ali na srpskom jeziku. Pored toga, imam svoj Jutjub kanal.

Zbog čega ste prelomili i 2012. otišli s porodicom iz Beograda u Beč?

- Otišao sam jer mi je televizija na kojoj sam radio dugovala osam plata, i oni su tada bili u krizi. Mi smo na lep način prekinuli radni odnos, dobio sam otpremninu i otišao. Drugo, televizije su tada radije otkupljivale strane sadržaje, nisu ulagale u naše autorske emisije, a ja sam neko ko je uvek to želeo da radi i napravio sam istorijske pomake u televiziji. Nisu znali šta da rade sa mnom, nisam imao zadatke. Kako smo supruga, deca i ja imali austrijske papire, odlučili smo da se preselimo tamo. Ćerke su tamo upisale školu, žena se zaposlila, a ubrzo sam i ja počeo sa raznim poslovima.

Odakle vam austrijski papiri?

- Ženini roditelji su gastarbajteri, pa smo u to vreme na osnovu toga uspeli da dobijemo boravišnu i radnu dozvolu.

Da li ste u međuvremenu želeli da se vratite u Srbiju?

- Bio sam u Srbiji u vreme korone i niko mi nije ponudio posao dve godine. Ja sam zvao neke ljude, ali ništa. Mene gledaoci mnogo vole, ali iz nekog razloga nemam prođu kod vlasnika televizija. Da li sam ostario, omatorio... Pritom, ja sam neko ko bi zaista voleo da se bavi autorskim emisijama, da sam kreiram sadržaj.

Koje ste sve poslove radili u Austriji?

- Imao sam uspone i padove. Nisam uvek imao dobre poslove. Vozio sam Uber taksi, ali samo mesec dana. Dobio sam za to vreme dve kazne i, kada je trebalo da primim platu, bila je mizerna. Radiš od sedam ujutru do sedam uveče, izrabljuju te i na kraju ne dobiješ ništa. Užasan posao. Onda sam vozio automobile koji su se iznajmljivali, to se zove "drive now". Na primer, neko doputuje u Beč i hoće da iznajmi automobil, a ja ga posle pokupim. To je bio pristojan posao. Ali ja sam master žurnalistike i želeo sam nešto više.

Priča se i da ste radili na pijaci u Beču.

- Nisam radio, ali sam dosta vremena provodio na buvljacima. Tamo je dosta naših ljudi prodavalo tehniku, stvari, muljali su nešto i ja sam s njima radio reportaže. Zbog toga sam dane provodio na pijaci, prodavao s njima, družio se. Ipak, imam plan da iznesem svoje stare stvari iz podruma i da ih prodam na buvljaku, to je ovde u Austriji moderno i svi to rade. Simpatično je.

Presrećan Sjajno je biti deda, čekam drugo unuče Imate dve ćerke, a nedavno ste postali i deda. Kakav je osećaj? - Ćerka Jana (24) mi je pre dve godine podarila unuka Joakima, a sada će mi podariti još jedno unuče, u osmom mesecu trudnoće je. Udala se za našeg čoveka Dimitrija. Donedavno su bili sa nama, ali su se preselili. Meni je to fantastično, da se jedna tako mlada devojka odlučila da postane majka. Biti deda je sjajno, uživam u tome. Ćerka Sara je glumica i studira FSU u Beogradu, u klasi Bobana Đurovića i Nenada Hadži Maričića. Na trećoj je godini i uskoro će postati master glume. Nadam se da će zaigrati u nekoj seriji.

Romanizirana biografija Napisao sam knjigu, uskoro ću je izdati Pored velikog projekta, koji očekujemo uskoro, na čemu još radite? - Treba da izdam knjigu. To je romanizirana biografija malog dečaka, mene, koji je odrastao na železničkoj stanici jer mi je tata bio železničar. Imao sam holivudsko detinjstvo. Bio sam jako usamljen kao dete, nisam imao drugare i uvek sam uveseljavao putnike i prolaznike. Zato sam i postao voditelj i zabavljač. To je zapravo moj kompleks, želeo sam da zabavljam ljude, da imam javni nastup i zato sam danas to što jesam. Radni naslov je "Pisak u noći". Videćemo ko će biti izdavač. Stvar je u tome da, ako potpišete ugovor s nekom jakom izdavačkom kućom, veliki procenat uzimaju oni i gotovo da nemate zaradu, ali vas ima u izlogu.

