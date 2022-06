BAHATO! ZADRUGARKA NAPRAVILA HAOS U POLICIJI! Sandra Čaprić vređala policiju, a evo zašto su joj ODUZELI kola

Sandra Čaprić doživela je pre nekoliko dana saobraćajnu nezodu i odmah se brže bolje požalila medijima, ali zato kao zmija noge krije kako se bahato ponašala u policiji u Kragujevcu.

Naime, ona je privedena zbog narušavanja javnog reda i mira i tom prilikom joj je oduzeto vozilo na proveru. Zbog toga je vikala na policajce, vređala i ponižavala ih, o čemu svedoči očevidac sa lica mesta.

- Prvi put sam video tu pevačicu. Bio sam u stanici da završim papirologiju, zapravo svojim poslom i spazio sam devojku koja neartikulisano viče na službena lica. Baš je delovalo nevaspitano, bahato i nedolično. Pomislio sam da se ponaša kao o ni iz rijalitija, a onda mi je jedan policajac i rekao da je i bila deo takvog formata - priča naš sagovornik koji se zadesio na licu mesta.

- Svi su bili u šoku i pokušavali da je urazume i obuzdaju. Pričala je nepovezano, pozivala se na neke važne ljude na funkcijama, dok su joj oni profesionalno objašnjavali njena prava i obaveze. U više navrata su joj ukazali na ponašanje, ali nije vredelo. Čuo sam da je bila neljubazna i prema medicinskim radnicima Hitne pomoći koji su došli da je pregledaju. Verujte mi da su svi bili neprijatno šokirani i to je blaga reć. Posle sam u medijima čitao njen izjave i nisam mogao da verujem kako se pere, a svojim očima sam sve video- završava naš sagovornik.

Čaprićeva je iznela svoju stranu priče:

- Skretala u ulicu zdesne strane, žena je išla sa leve sa "jugom". Otpozadi me je udarila u kuku, pozvala sam policiju, policija je došla, napisala nam da smo se parkirale nepropisno na ulici gde me je žena udarila... Posle toga me je žena išutirala, moja drugarica je sve to snimila, i ona je snimila nas. To je krivično delo, ja snimke njene nemam. Policija je rekla da to njih ne interesuje uopšte, da treba da zovemo interventnu. Interventna je stigla, otišli smo u policiju da damo izjavu, pošto me je ta žena išutirala. Završili smo sve, pričali smo o "Zadruzi", svemu, rekli su da sam neko ko je najvaspitaniji izašao odande i kad ću da im pevam - rekla je Sandra za Pink.rs.

Ona je dodala:

- Ljudi su me posavetovali da se ne kačim sa njim, jer je on najgori u policiji u Kragujevcu, on me je juče maltretirao. Uhvatili su me za ruke, napravili par modrica. Vukli su me u stanicu, jer nisam želela da dam ključeve. Uzeli su mi sve iz ruku, ja sam se onesvestila unutra, a mojoj drugarici, koja je došla iz Nemačke, uzeli su pasoš. Dali su mi hitnu pomoć, hitna pomoć me je išutirala na podu i rekla da se foliram kao da sam u rijalitiju. Želim da zamolim da se ovome stane na put, imala sam suđenje sinoć u 10 sati, suđenje se nastavlja - otkrila je Sandra Čaprić.

