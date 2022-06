TO SU NAŠI PRIVATNI RAZGOVORI! Kija Kockar KRIJE šta PRIVATNO priča sa Lukasom, a jedan detalj je ipak POSEBNO istakla

Kristina Kija Kockar, nedavno je snimila lajv u kom je neutešno plakala zbog pesama koje su dospele u javnost pre vremena, a sada je na druženju sa medijima koje je organizovao Aca Lukas otkrila kako se oseća.

- Već treći dan me boli glava! Sutra imam slobodan dan, pa ću se opustiti. Ali osmeh je na licu, tako da to je najvažnije - rekla je Kija.

Okupljene novinare je zanimalo kako zvuči jedan razgovor Kije i Lukasa.

- Ne bih da prepričavam, to su naši privatni razgovori. Ali ako on želi, neka vam prepriča! Pitajte ga posle. Naši razgovori uvek počinju sa komplimentom - otkrila je ona i dodala da je uvek ljubazan i džentlmen: "Uvek! Videla sam to i prema sebi i prema ljudima oko mene".

Kija je pred sedmom silom otkrila i šta se to dogodilo i čiji je propust bio u pitanju, te su pesme pre planiranog vremena dospele u javnost.

- Dogodio se neprofesionalizam ljudi koji nisu deo produkcijske kuće i izašao je ceo album bez spotova, bez ikakvih najava... Ali, na kraju dana, ljudima se svideo album i to mi je najvažnije", rekla je Kija.

