UPLAKANA IZLETELA IZ BELE KUĆE! Dejan urnisao MC Aleks zbog flerta sa Anđelom, Matora BRIZNULA U PLAČ, potpuni rusvaj na imanju!

U Beloj kući je opšti haos zbog odnosa Jovane Tomić Matore, MC Aleks i Anđela Rankovića. Zadrugari su iznosili svoja mišljenja, a onda se u celu polemiku ubacio i Dejan Dragojević.

Ne znam da li je ovo ulaženje u toalet bilo pre razgovora ili posle, pošto je bila isto obučena i na krevetu - pričao je Karić.

Jedno i drugo ima ozbiljnu težinu. Znači da je komunikacija svkako bila pre ili posle - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

On ide posle njega. Nema komunikacije - ubacio se Mića.

Klip je pušten zbog laži. Ako su išli posle razgovora, znači da ga je ona pratila. Dok je bila trezna rekla je Matoroj da se zove Anđelo, pa kad je popila zove Anđela. Pratila ga u wc, a pre toga se Matora sukobila. Nije bitno da li su se oni j*bali u wc-u. Sutra se desi situacija da Anđela baci bubicu, njoj bude žao... Što mu nisi prošla? Meni je bilo žao momka. Ne znam da li joj je sad žao ili folira? Ona treba da kaže da nije tog opredeljenja, da se zaljubila, ali da joj fali muški polni organ. Htela je da zadovolji jednog momka, Dino, Čorba... Ima momaka u 10 meseci, a ima odnos sa Matorom. Reci da ti falni polni organ i da se nisi skto opredelila. Reci ga voliš mupški polni organ, ali i Matoru - pričao je Dejan, a MC Aleks je besno napustila Belu kuću.

Zar se inat tere? Ako si zaljubljena, opet si đubre. Je l' se tera inat sa Dinom i Čorbom? Njoj ne odgovara ni jedno, a ni drugo. I da tera inat ružno je da teraš ludo zaljubljenoj ženi, a navodono je voliš - dodoa je Miki.

- Svo troje imaju krivicu, po meni najveći krivac je Matora! Ona je dozvolila da neko 9 meseci po 459 put pravi budalom... Dozvolila je da joj daje lažnu nadu, da se raduje minimalnim stvarima. Titra joj, nosi doručak, pere stvari... Mislim da se ona nije zaljubila u Matoru, ona je samo voli kao čoveka, ali da je želela nešto sa njom, za 9 meseci bi valjda uradila nešto. Da se razumemo, u najvećem pijanstvu, poljubila bi je ili zagrlila. Aleks očigledno u podsvesti ima Anđela, jer je išla za njim, to je ono što smo videli i na snimku. Njoj je bilo bitnije da se pobije sa Mimom nego da se druži sa Matorom. Da mene neko povezuje sa nekim mesecima, a da tu ništa ne postoji, nikada mi se ne bi desilo da uđem sa njim sama u kupatilo - govorila je Anđela.

- Volela bih da Anđelo nije u ovoj situaciji, već neko drugi. Lakše bi mi bilo - rekla je Matora.

- Ja sam više puta je*ao majku Aleks, više me ovo ne zanima. Oni se međusobno pokrivaju, ne ide da se ja svađam sa njom, ako joj Matora sve prašta. Ne pada mi napamet da se mešam u ovo - urlao je Mića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti si neko ko veruje u emociju, kako onda ne veruješ u moju? - zaplakala je Matora.

- Davala joj je lažnu nadu! Rekla je da že možda napolju biti zajedno, a Matora do ušiju zaljubljena! - urlao je Đedović.

- Svi govore da sam ja kriva, svi mji je*u mamu! Ko je mene ovde razumeo i pitao kako sam? Ja prva kažem da sam kriva, ali ne mogu biti za sve! - vikala je Matora.

- Što se tiče klipa, stvarno može biti slučajnost. Jedino što mi se ne poklapa to što je nasilno išla do njega i prošla obezbeđenje... Ako je toliko pijana, kako je stavila bubicu... Ja sve vidim, te neke detalje. Meni su to sve vadilice, da je neko pijan ili da se ne seća. Ako se ne seća, kako se seća svađe sa Mimom... Matoru sve ovo boli jer je Anđelo u pitanju, a koliko je Aleks iskrena to ne znam. Možda i igra igru, ne znam ni sama... Nije ovo toliki pritisak da ne možeš lepo da se objasniš i kažeš kako stoje stvari. Aleks i njeno ponašanje me je iznenadilo, jer za sve ovo stvarno nema potrebe, naročito ako je čista... - izjavila je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)