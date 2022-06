PALITE KUĆI EVO GA OVAJ SA LISICAMA! Aco Pejović ŠOKIRAO izjavom o tome kakav je u kafani: NEMA DA SE IDE DOK SE NE POPIJE

Jedan od najboljih pevača narodne muzike Aco Pejović gostovao je u Realnoj priči gde se dotakao svog kafanskog života.

Voditeljku Isidoru Lukić interesovalo je da li je istina da je poznati pevač u kafani zaključava i kao terorista ne dozvoljava nikom da ide dok se ne popije.

- To je Lukasova rečenica, palite kući evo ga ovaj sa lisicama. Ja volim kafanu i jako volim da ostajem do kasno. To terorista je što ne dozvoljavam da se ide kući, mada to nije u smislu da zaključavam i gutam ključ. Nego imam neke svoje metode da se ostane. Jel se sećaš onda kada sam ostao, a nije mi se ostajalo. Proradi meni milion stvari poput toga sa kojim izmanipulišem. Naravno da ostanu posle toga jer su bliski ljudi i jer me vole - rekao je Pejović.

- Izbegavam u poslednje vreme da ostajem do kasno, jer ne mogu više. Posebno kada moram da ustanem jer imam obaveze - istakao je Pejović.

