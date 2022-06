ZORICA MARKOVIĆ IZNELA SVU INTIMU! Spomenula S*KS u Zadruzi, pa otkrila da li gleda FILMOVE ZA ODRASLE!

Zorica Marković pojavila se na rođendanu bivše cimerke iz rijalitija Ane Korać, a tom prilikom progovorila je o raznim temama.

Naime, peačica se dotakla intimnih odnosa, nasilje u Zadruzi, a spomenula je i kolegu Miroslava Ilića.

- Uvek sam imala dobre noge, samo što su sad mršave, ovo kažem da bi zadovoljila dušmane - rekla je ona, pa istakla da voli život:

foto: Printscreen/Instagram

- Shvatila sam odavno da je život lep i da se samo treba smejati, ali volim, ali kad volim to se sve vidi na mom licu, pa je progovorila o intimnom odnosu na haubi o kome se odavno priča:

- Toliko tračeva, ali samo da znate da nije piletina, teletina i ostalo. Da li verujete da u životu nijedan p**nć nisam pogledala, meni je to odvratno, šta oni mogu da izmisle, a da mi ne radimo, a da nismo p**no glumci, a onda je osula paljbu po Zadrugarima iz ove sezone:

- Bila sam iznenađena iako nam nije strano i gledamo u svim sezonama te odnose, mladi ljudi. Nema smisla bila je slava Sv Nikola letnji, ali nema smisla, Era je napravio zavrzlamu, Era je kriv za sve. U ovoj sezonu baš ima dosta nasilja i fizičko i psihičko, ali su žene najgore, tuku se i tuku muškarci, ajde što su dominantnije, menjaju se poze, one su stalno odozgo, zamenile se uloge.

foto: Kurir televizija

- Ponela sam vodu koju mi je dao Dejan da ih pljusnem i da ih osvestim, jer mi stoji oni su pred nama - bila je urnebesna pevačica koja je prisustvovala maratonskom intimnom odnosu u Zadruzi.

Zorica se onda dotakla aktuelne priče oko Miroslava Ilića i Devina pa otkrila da ga podržava i da nije sigurna da je sve to istina, dok on ne potvrdi:

- Ne mogu da tvrdim da mi je drago, dok on čovek ne potvrdi, smeta mi taj atak na čoveka, neka osveta, toliko godina to traje, pa rećiće čovek ako je njegov ili ne. Na osnovu čega kad nije radio dnk, tu mi nešto ne štima. Ove dve dame previše vrše pritisak na čoveka, ne znam zašto, to m je van pameti, boli Miroslava uvo, bio legenda i ostao ima dobru ženu.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

Kurir.rs/I.B/Republika

