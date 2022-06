DRAGANA I JA NOĆ KRENEMO RAKIJICOM! Aco Pejović u kafani je kao kod kuće, evo kako je kad on IZAĐE U PROVOD sa voditeljkom!

Pevač Aco Pejović i voditeljka Dragana Katić progovorili su o druženju u kafani.

Pejović je rekao da voli da ostane u provodu sve dok ga "noge nose".

- Obično kafanu vezuju za muzičara, svirače, pevače. U kafani borave i umetnici iz raznoraznih sfera. Malo kad vratimo film unazad, svi veliki slikari, književnici... Svi su mnogo vremena provodili u kafani i pričali o toj famoznoj kafani, koja je meni inspiracija. Mnogo puta sam rekao da ne moram kući da idem, ja bih spavao i živeo u kafani. Ja sam neko ko voli da ostane u kafani dok me noge nose. Možda sam najbolji u ostajanju do kasno, volim da popijem čašicu više - pričao je Pejović u emisiji "Magazin In".

- U svemu je najbolji u kafani - dodala je Dragana.

- Skoro sam sreo nekog klinca u kafani, zapalio tompus, negde oko 20 godina. Ja ga slušam, i kažem, za tompus i vino treba da imaš godine. Treba da sazriš. Glupo je pre 45. godine konzumirati tompuse, to je vreme za hedonizam u tom pravcu. Isto i za vina. Hajde alkohol, mladi piju i viski, ali za vino je vreme tad - istakao je pevač.

- Moram da dodam, imala sam zadovoljstvo i privilegiju da budem sa njim vrlo često na tim skupovima. U pravom smislu reči je hedonista i jako umeren u svemu temu. Jako je važno da u kafani escajg bude prečist, dobro stavljen, da nož bude odgovarajući, viljuška, kašika. Da to bude dobro postavljeno. Aca o svemu vodi računa. Ne daj Bože da mu se sipa vino u čašu u koju ne sme da se sipa to vino, niti se služi tako. To je kultura izlaska, to je kultura života i poštovanje mesta na kom si. To nije iživljavanje - dodala je Katićeva.

- A u čemu si ti najbolja u kafani? - pitala je voditeljka.

- Ja kafanu obožavam od ranog detinjstva, kafanu sam zavolela čim sam ušla u nju i dan-danas volim kafanu. Najbolja sam kad je muzika, kad je bakšiš, tu sam otvorena. Bilo je često situacija kad smo Vesna i ja trčale do bankomata, jer više nismo imale kod sebe - odgovorila je voditeljka.

- Dragana i ja krenemo noć rakijicom, znam da ona voli - ubacio se Pejović.

- Da, krenemo rakijom i onda dalje idemo. U kafani je sve dozvoljeno i sve je oprošteno. Kad izađeš iz kafane, ako se sutra kaješ zbog nečega što si učinio, onda nemoj nikad više da ideš. Kafana je institucija i treba je poštovati - dodala je Dragana.

- Ne smem da zaboravim jednu situaciju sa divnim boemom, pokojnim Josifom Tatićem. Jednom smo sedeli na Zlatiboru do ranih jutarnjih časova. Dolazi zadnja tura da se naruči, pitaju nas da li želimo još nešto, Josif gleda i kaže: "Tu borg or not tu borg" - ispričao je Pejović.

