OTAC ME JE OŠIŠAO NA ĆELAVO, PRETUKAO MAJKU, ONDA SAM UZELA NOŽ! Vesna Rivas otkrila JEZIVE detalje iz života, bila žrtva nasilja

Vesna Rivas, bivša rijaliti učesnica i pevačica, otkrila je da je bila žrtva porodičnog nasilja u primarnoj porodici, od strane oca, kasnije i od svog supruga.

– I ja sam bila žrtva nasilja, bar pokušaja ali sam ja to sasekla, pa po cenu i života i svega. Imala sam tu neku ludost i hrabrost kada me je otac tukao zbog izbora partnera. Čak me je šišao na ćelavo – priznala je ona.

Prisetila se da je sve prestalo kada je od besa da je sustigne na kraju udario majku, koja je pala na krevet, a ona “poludela”.

– Ja sam se zaletela, otkinula mu meso, uletela u kuhinju za nož ili otkud znam u tom afektu šta bih uradila. Samo sam videla oca da je pobegao na vrata, nikad više nije digao ruku na mene – otkrila je Vesna.

Ruku na pevačicu je kasnije digao i njen bračni partner, ali je to uspela da saseče u korenu i danas se vole najviše na svetu.

