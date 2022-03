CRNI MAGOVI AKTIVNIJI NEGO IKAD PRE: Vesna Rivas tvrdi da ovako možete da prepoznate da li ste pod UTICAJEM VRADŽBINA

Gosti trećeg sedmenta Pulsa Srbije bili su poznati estradni umetnici Andrija Era Ojdanić i Vesna Rivas, koja je pored toga što je pevačica, televizijska ličnost, ona je i astrolog.

Vesna je kod voditelja Ivana Gajića otkrila i da je nadolezeći period loš, jer za osobe koje se bave crnom magijom i vračanjem nailazi period u kome mogu da ostvare svoje zamisli.

foto: Kurir televizija

- U februaru se dosta radilo u crnoj magiji. Međutim, sad, spremite se dragi moji. Vadite vaše amajlije iz šteka iako niste nosili. Moraćete da nosite. Samo ću Vam reći da sada izlaze zmije i kad izlaze zmije zna se da odbacuju košuljice. Crni magovi rade sa tim košuljicama od zmija - rekla je Vesna Rivas u Pulsu Srbije.

Vesna je istakla da za sve postoji rešenje, pa i za ovo.

foto: Kurir televizija

- Ali, mi beli imamo odgovor kako da rešimo to kada vas uviju. To se vidi, ne mogu da vam otkrivam tajnu. To se zove životinjska magija. Ko zna mantre, zna i kako da vas spase - kaže Rivasova.

Ona je u emisiji Puls Srbije otkrila i kako da prepoznate da li ste pod, kako kaže, uticajem magije i loših sila.

foto: Kurir televizija

- Kada to neko krene da vam radi, a vas samo zaboli glava i kada vas ovde ubada i udari (pokazujući na potiljak)- rekla je Vesna Rivas i dodala da ne sme da se desi i da ljudi ne smeju dopustiti da im nestane osmeh sa lica.

