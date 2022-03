HASAN DUDIĆ PROGOVORIO O SAMOUBISTVU! Pričalo se da je na ivici egzistencije, a sad otkrio šta je istina: ESTRADA U ŠOKU!

Hasan Dudić ostao je bez nacionalne penzije, a u medijima se raširila vest da popularni pevač zbog toga želi da se ubije i da je na ivici egzistencije, što je šokiralo njegove kolege sa estrade.

Tim povodom, Hasan se oglasio za Kurir televiziju i otkrio da navodi o njegovoj egzistenciji nisu istiniti.

foto: Kurir televizija

- Hasan Duduć nikada nije ušao u kafanu da nema da pojede i da popije. To su gluposti koje pišu lezilebovići. Pare su za trošenje, mnogo sam zaradio, ali mnogo i potrošio - kaže Hasan Dudić.

Iako su mnoge njegove kolege ostale šokirane tim navodima, pevač kaže da ima dovoljno da živi normalno, ali i da se ne libi da radi

- Ne libim se da radim kao obezbeđenje, da prodajem lubenice, ničeg se ne libim. Pošteno da zaradiš, ali jako je glupo napisati da Hasan hoće da se ubije i da nema za leba - ističe pevač.

Ono što je istina je da Hasan ipak nije dobio nacionalnu penziju za koju je konkuruisao.

foto: Kurir televizija

- Nisam ljubomoran na koleginice koje su dobile nacionalnu penziju, ja sam humanitarac. Bilo je mesta i za jednog Hasana Dudića, onako realno.

Sa ženom Zlatom Petrović nije se dugo čuo, ali kaže da bi i sa kraja sveta došao da joj pomogne.

- Zlata je majka mog deteta i baka mojih unuka - kaže Hasan Dudić.

foto: Kurir televizija

Pevač tvrdi da nikada više ne bi ušao u rijaliti.

- Muka me je naterala i to što sam ušao samo sam se obrukao. Mislio sam da će to biti drugačije, a bio je i izazov - kaže Hasan Dudić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:01 HASAN OTKRIO ZANIMLJIVE DETALJE IZ BOLNICE: Kad su mi pustili moju pesmu, pomislio sam da su me OTPISALI