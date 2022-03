ZAŠTO DA SE UBIJEM? Hasan Dudić ostao bez NACIONALNE PENZIJE, a sada UŽIVO otkrio sve: Navikao sam da NEMAM, RAZOČARAN SAM!

Pevač Hasan Dudić nije dobio nacionalnu penziju, a kako su preneli mediji nedavno on je rekao da mu pored štrajka glađu predstoji samo da skoči sa zgrade.

Hasan je sada u "Novom vikend jutru" otkrio koliko je razočaran što nije dobio nacionalnu penziju.

"Ja sam konkurisao za nacionalnu penziju, regularno sam aplicirao, imam sve dokumente. Mučio sam se da pribavim sve, pa sam predao sve to i išao sam linijom manjeg otpora. Išao sam kao nacionalna manjina. I taj drugi put se izjalovio. Ja potičem iz obućarke porodice, prošao sam trnovit put na estradi. Postigao sam što nisam ni predvideo da hoću. Stvorio sam velike zvezde. Smatrao sam da će to biti sve dobro. Koliko sam doznao, oni mene nisu ni čekirali. Ja sam čovek drugog reda, oni su direktori. Ja poštujem sve ljude, tako sam vaspitan. Niko me nije obavestio, stvarno sam se nadao. Dobro bi mi došla penzija. Ja imam redovnu penziju, od moje 15 godine sve plaćam. Živim život kao drugi ljudi, ali sam trebao da dobijem penziju. Oni su trebali da vide da se ja borim, šta sve ne radim. Razočaran sam jako", rekao je Hasan i dodao:

"Zašto bih se ja ubio. Ja sam to metaforski rekao. Ja sam navikao i da imam i da nemam", rekao je Hasan.

