POTRESNA ISPOVEST HASANA DUDIĆA NAD GROBOM ŠABANA ŠAULIĆA: U njegovoj kući sam rođen, jedino je on brinuo o meni MNOGO MI JE TEŠKO

Danas se navršava tri godine od tragične smrti Šabana Šaulića. Porodica, prijatelji i saradnici okupili su se u 11 sati na Novom groblju, u Aleji zaslužnih građana, gde se održava pomen istaknutom umetniku i jednom od najpoznatijih pevača u regionu.

Za televiziju Kurir je govorio Šaulićev brat i prijatelj Hasan Dudić.

foto: Kurir televizija

- Tri godine prođoše kao dlanom o dlan, ali tuga i bol ne popuštaju nikako. To je ono što u grudima stvara muku i žal. Ove tri godine bez Šabana su mi bile teške i preteške. On je bio najstariji brat i on je meni bio zvezda vodilja. U njegovoj kući sam rođen. Svuda me je vodio. On je jedini mislio na mene. Pored svega jedini je brinuo o meni. Imam ljudsku obavezu da ga pamtim dok sam živ. Bio je mnogo dobar čovek. Šaban nikada nikog nije povredio. Bio je čovek, što kažu stari, glava bez jezika - rekao je Hasan Dudić.

foto: Kurir/A.Panić, Damir Dervišagić

- Nisam nekoliko dana spavao posle presude. Tri godine je dobio za dva života. To je strašno - rekao je Dudić.

Dudić je rekao i da mu je omiljena pesma pokojnog Šabana Šaulića - "Ne pitaj me kako mi je, druže".

- Sve Šabanove pesme volim - a jedna od omiljenih Šabanovih pesama mi je "Ne pitaj me kako mi je, druže" - kazao je pevač Hasan Dudić za Kurir televiziju.

foto: Prinrskrin/Instagram

