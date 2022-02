PRE BIH UMRO NEGO TRAŽIO PARE OD ŠAULIĆA! Hasan Dudić na rubu egzistencije: Ješću kilo hleba i mleko 3 dana

Hasan Dudić (64) požalio se što nije dobio nacionalnu penziju, za koju smatra da mu sleduje posle duge karijere.

On je istakao da je na rubu egzistencije, ali da nikada sebi ne bi dozvolio da zatraži pomoć od porodice preminulog brata Šabana Šaulića.

foto: Nemanja Nikolić

- Posle dugogodišnje borbe da ostvarim nacionalnu penziju ništa mi više nije ostalo, nego da štrajkujem glađu ispred neke ustanove u centru grada. Posle nesreće koja me zadesila pre nekoliko godina otišao sam u invalidsku penziju, ali to ne može meni da pokrije ni troškove infostana. Šabanova Goca i Sanela me često zovu da pitaju da li mi nešto treba. Pre bih umro nego njima da tražim novac, ne zato što me je sramota, već zato što želim da se izborim za svoj dinar. Ne upirem prstom ni u koga, pogotovo ne na ljude koji su u poslednje vreme ostvarili pravo na nacionalnu penziju, ali ima onih koji su je dobili, a imaju manje zasluge od mene - priča Dudić za Republiku.

Nekoliko dana pre nego što je preminuo Džej Ramadanovski je imao jednu želju - da dobije nacionalnu penziju. Pokojni pevač je tada pozvao kolegu i prijatelja Hasana Dudića da bi mu pomogao oko papirologije i uputio ga kome da se obrati.

foto: Dragana Udovičić, Printscreen

- Džej me je zvao nedelju dana pred smrt. Bio je raspoložen, ali ni tad nije zvučao dobro. Rekao mi je da želi da konkuriše za nacionalnu penziju, a kako sam ja u toj priči, razumem se u materiju, pitao me je da mu objasnim šta mu treba od papirologije. Kada sam mu objasnio, nastavio je s potpitanjima, nije znao ni gde, ni kome treba to da podnese. Obećao sam da ću da se založim za njega, da učinim sve što je u mojoj moći da mu pomognem da ostvari tu želju. Nažalost, nije stigao ni da započne s tom realizacijom, posle nas je napustio - ispričao je ranije Dudić.

- Ni od moje Zlate nikada nisam zajmio novac, čak sam ja nju učio davno kako da dođe do penzije, a ja sam izvisio. Pričao sam joj da na vreme sebi sve uplaćuje, pa se snašla. Mi smo naši, ali ja ne bih da mi neko pomaže. Mnogo se sekiram, padam od sekiracije po ulici i non-stop sam pod lekovima. Mene je korona dotukla, a pijem više vrsta lekova, pa vi vidite šta meni ostaje od novca kad platim račune, pa lekove. To je jedan užas. Kad imam novca, i mačke piju vino, a kad nemam, ješću kilo hleba i mleko tri dana. Zbog toga kupim lekove koje mogu, a ne sve koje mi je doktor prepisao - tvrdi pevač.

foto: Printscreen/Premijera

