DIDI DŽEJ ODUSTALA OD TUŽBE Pevačica progovorila o odnosu sa Karleušom posle SKANDALA: Nemam vremena za to, pa poručila Jeleni OVO

Gošća trećeg sata Pulsa Srbije kod autora i voditelja Ivana Gajića bila je pevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej.

Didi Džej je između ostalog progovorila o sukobu sa Jelenom Karleušom.

- To je bilo pre par godina. Ja sam zaboravila na to. Ne znam zašto mediji to stalno potenciraju. Nemam ništa protiv nje, mislim da su to mediji više potencirali - rekla je Dijana Rokvić, poznatiji kao Didi Džej.

Inače, Dijana je povukla tužbu protiv Karleuše.

- Da, povukla sam tužbu protiv Karleuše. I ne želim da komentarišem to. Nemam vremena za takva prepucavanja, želim joj sve najlepše. Zaista puno radim i to mi oduzima energiju.

