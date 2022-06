KIJA KOCKAR OGLASILA SE NAKON EVAKUACIJE ZBOG PRETNJI BOMBOM: Pevačica napustila studio Kurira i otkrila da li se UPLAŠILA!

Pevačica Kristina Kija Kockar našla se u emisiji "Puls Srbije" uživo, ali program je momentalno prekinut jer je dojavljeno da je u prostorije televizije podmetnuta bomba.

Tim povodom oglasila se Kija i rekla da se ne plaši, ali da svakako osuđuje one koji se služe morbidnim i neslanim šalama i plaše narod.

"Nisam se uplašila, čak sam se i našalila, pa sam pitala mogu li da ostanem u emisiji", rekla je Kija, pa dodala:

"Šalu na stranu, odmah smo evakuisani i sve je prošlo kako treba, ali svakako se nadam da je sve to jedna morbidna i neslana šala i nadam se da će oni koji stoje iza toga odgovarati. U svakom slučaju, smatram da je jako ružno što se to učestalo dešava u poslednje vreme i verujem da će policija kazniti počinioce, em što plaše ljude, em što smo se uverili da u svetu bombe mogu i da eksplodiraju i da to nije nimalo naivno, tako da verujem da će policija rešiti ovaj slučaj što pre", zaključila je Kija.

