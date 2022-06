ŠTO DA NE UKRADEM, KAD MOGU! Kristijan Golubović ne može da ne mazne nešto, a evo zašto tvrdi da nije KLEPTOMAN!

Žestoki momak devedesetih i bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović priznao da se na neki način oseća kao fenomen savremenog medijskog sistema Srbije. Za sebe kaže da je rođen kao šoumen, ali da su mu mediji pomalo i dosadili.

- Nekada sam bio loš momak i biti takav fenomen značilo je totalnu negativnost. S vremenom sam se menjao, pa mi možda to daje taj epitet. Moja transformacija je možda bila spora, a možda i nagla, ali je fenomenalna, pa možda i zaslužujem da me nazivaju fenomenom - pričao je Kristijan u emisiji "Milizam".

foto: screenshot

- Nekada mi je imponovalo da me novinari pitaju o kriminalu i da ja kao aktivni član neke organizacije ili akter nekih događaja pričam o tome. Sada su mi te teme pregušene, jer je o devedesetim sve rečeno, pa mi danas smeta što me pitaju o tome. Više mi prija da pričam o aktuelnim dešavanjima, ljudima s estrade i iz rijalitija. Ako sam nekada i voleo javnost, sada mi se ceo taj koncept smučio, na prvom mestu jer nemam privatnost. Sve je to počelo i da me guši - objašnjava bivši rijaliti učesnik.

Golubović se osvrnuo i na poslednji aktuelni skandal kada su se u medijima pojavile informacije i fotografije da je ukrao parfem u Beogradu usred bela dana.

- Ne bežim od toga da iz zezanja i nekog dokazivanja, kada mogu, nešto ukradem i danas. Recimo pitam Kristinu koji ti se upaljač sviđa, a ona čak nije pušač. Ona mi kaže da joj se svida lila, pokažem joj i pitam jeľ' taj, pogledam u prodavca, on pogleda sa strane i ja ga uzmem. Kada izađemo iz radnje, ja joj dam upaljač, a ona ne može da veruje da sam ga ukrao - priča Kristijan.

- Što da ne ukradem, kad mogu, to je fora, to je Dejvid Koperfild stil. To je na kraju 100 dinara. Ljudi bi to nazvali kleptomanijom, ali za mene je to sprdnja koja me je možda i dovela u situaciju da se sada piše da kradem parfem. Ne bežim od toga da kažem da bih svaki dan mogao da ukradem 10 parfema, ali što bih danas krao jedan parfem, kada u optužnici iz 1998. godine imam 6.300 "kartije" parfema iz parfimerije.

Golubović je naveo da mu smeta kada ga u medijima potpisuju kao "bivši robijaš" i u svom stilu je dao objašnjenje svog lika i dela.

- Bivši robijaš je uvreda, a nije definicija mog zanimanja. Završio sam osnovnu školu, srednju mašinsku školu sa jako dobrim ocenama, u rukama imam 10 zanata od kojih mogu da lepo živim, a bio sam zainteresovani za likovnu akademiju. Ja sam umetnik življenja, jer sam dokazao da sa 10 evra u džepu mogu da jedem najskuplje škampe u Monte Karlu, a sve tona elokventnost, šarm, poznanstva, stav, zato što govorim tri jezika... Ja, jednostavno, plivam - objašnjava Golubović.

foto: screenshot

kurir.rs/alo

Bonus video:

00:37 Kristijan Golubović uzima parfeme sa police u tržnom centru