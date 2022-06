JA SAM KLEPTOMAN I LOPUŽA! Kristijan otkrio da li je SNIMAK njegove krađe istinit: AKO SI ME VIDEO DA KRADEM JA SE OVAKO PRAVDAM

Bivšeg rijaliti učesnika Kristijana Golubovića i njegovu izabranicu Kristinu Spalević kamere su snimile u jednom beogradskom tržnom centru, gde je Golubović navodno uzeo parfem sa police i stavio u kesu koju je nosio sa sobom.

Naime, kako se vidi na snimku koji su zabeležile sigurnosne kamere, Golubović i Spalevićeva u prvom trenutku ne nose korpe za kupovinu, a on, nakon razgledanja uzima jedan parfem sa police i, pretpostavlja se, stavlja ga u kesu koju je nosio.

foto: Kurir Televizija, Printscreen

U narednom momentu, na snimku se vidi da Golubović ipak odlazi i uzima korpu, međutim, ostalo je nejasno da li je parfem stavio u nju ili ne. Posle toga, par je nastavio "šoping" i razgledali su šminku, ali se ne vidi trenutak kada ono što uzima sa police Golubović i stavlja u korpu. Zasad nije poznato da li je par kasnije platio proizvode na kasi.

foto: screenshot

Voditelj Ivan Gajić se osvrnuo na ovaj događaj i upitao bivšeg rijati učesnika da da njegovo mišljenje.

Golubović je priznao da je kleptoman, mada takođe je negirao tvrdnje da je ukrao parfem u DM drogerija.

- Ја sam inače kleptoman od davniva tako da ništa ništa tu nije neobično. To je iz zezanja i to je manir. Ja sam bio 25 i kusur godina lopuža i to teška. U ovom slučaju nisam ukrao. Moja mogućnost da ukradem bilo gde i bilo šta uvek. Prvo kontrolišem se jer je žena trudna, drugo kontrolišem se jer je iz zezanja i 500 puta sam joj uzeo tako neku sitnicu pa je ona pretrnula i rekla nemoj da me blamiraš- rekao je Golubović.

foto: Kurir televizija

- Kažu ukrao si parfem. Čekaj jel ima taj parfem zujalicu. Ako ima što nije zujala. Opet ako si me video kako kradem , ja imam soluciju da foliram u smislu nisam u korpu u džem sam - rekao je Golubović.

