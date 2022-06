SEVERINA SE TRESLA U NJEGOVOM PRISUSTVU! Nela Bijanić progovorila o ŠOKANTNOM početku karijere i OZOGLAŠENOM HASANU

Započele su svoje karijere u hotelu "Disko Evropa" u Minhenu, mada ono što je interesovalo voditelja Ivana Gajića bio je njihov šef, izvesni Hasip sa veoma lošom reputacijom.

- Bila je sjajna ekipa i radili smo u hotelu "Disko Evropa". Pevala sam sa Severinom. Ona je tad počinjala, mada i ja sam isto, a grupa Valentino je tada već itekako kako bila oformljena i veoma uspešna. Radili smo zajedno i sjajno smo se družili. Međutim taj Hasip je bio jako nezgodan - rekla je pevačica.

Pevačica se osvrnula na ozloglašenog Hasipa koji je kako kaže bio poprilično striktan, ali da se ona držala svojih principa. Mada kako navodi Severina je imala malo drugačiji odnos.

- Uvek sam imala svoj stil i znala sam uvek šta da obučem. Pored toga sam osoba koja ne voli neki autoritet. Smatram da svoj posao treba da radim najbolje onako kako znam i umem, ali je on takav čovek koji voli da diktira. Na jednom nastupu sam se pojavila u pocepanim farmerkama, a on mi je rekao zašto si se pojavila u pocepanim farmerkama na nastup. Ja sam mu tu rekla zašto da ne. Međutim, Severina je valjda već čula za njega kakva je osoba, pa me je onako gurkala ispod stola. Onda mi je rekao da moram da oblačim suknjice i miniće. To nije problem, te stvari ja i nosim, ali nemoj ti meni da komanduješ šta ću da nosim. Sledeći dan sam takođe obukla nešto dugo i misliš da je smeo nešto da kaže, baš ne. Sa druge strane Severina ga je slušala i veoma se bojala - navela je pevačica.

