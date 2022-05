ŠOK! MINA VRBAŠKI VEŽBA DAVANJE INJEKCIJA NA NJENOJ ZADNJICI! Majka obelodanila sve: Radila je na prijemu NIJE MEDICINSKA SESTRA

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je kakvo mišljenje ima njena majka Ivana na ovo.

- Ja ne znam ko je to uopšte započeo. Verovatno kroz tu njihovu šalu odnosno kada se bockaju tamo pa je neko to izjavio. Mina nikada nije rekla da je medicinska sestra da ne bi došlo do zabune. Ona nije završila medicinsku školu, mada jeste bila zaposlena u jednoj privatnoj klinici gde je radila na prijemu pacijenata i sa samom papirologijom - rekla je majka.

Ivana Vrbaški se osvrnula i na nedavna pitanja o tome da li Mina daje pacijentima injekcije gde je istakla da to nije slučaj i da je samo na njoj vežbala.

To što je ona rekla da je vežbala da daje inekcije to jeste istina, ali ne na pacijentima. Već na mojoj cenjenoj zadnjici. Mislim da će biti super medicinska sestra kad završi školu - rekla je majka.

