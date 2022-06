VELIKA ISPOVEST ČUVENOG PEĐOLINA: Proveo 6 meseci u MANASTIRU, otac Tadej rekao mu da ima KRST NA ČELU! Evo čime se sada BAVI

Ime Predraga Vukovića Peđolina uvek je bilo vezano za decu i njihovo zdravo odrastanje, a poznati voditelj dugo vremena nije deo televizije iako bi to voleo.

Peđolino je otkrio čime se bavi posle dve decenije rada na televiziji i stvaranja bogatog dečijeg programa. Na pitanje kako je, odgovara da je umoran, mada tako ne deluje i zvuči spremno da napravi šou za decu:

- Umorno, danas sam bio u Plandištu da obradujem decu. Inače sam od Nove godine u penziji, ali i dalje radim s decom. I dalje sam Peđolino, ali sam sada malo drugačiji - kaže voditelj koji poslednjih godina osim dečijih, ispunjava i svoje želje:

- Celog života planiram da obiđem ceo Balkan i to radim u poslednje vreme. Obišao sam 700 gradova, sela, zaseoka u Srbiji i Republici Srpskoj. Idem svuda gde ima naše dece, a evo 26. juna idem u Mađarsku. Tamo ima mnogo mesta gde ima naše dece - ističe Peđolino koji se neretko sreće sa onima koji odavno više nisu deca, ali ga dobro pamte:

- Upravo sada u Plandištu, njihova direktorka mi je pokazala fotografiju na kojoj smo ona i ja kada je ona imala 5 godina, a sada ima 25. Ja bih voleo da imam emisiju na televiziji jer televizija je moj život. Ali moj koncept je takav da bih ja želeo da imam što više dece u programu, ali ne probrane dece, već sve dece. A zašto, zato što su sva deca pametna i lepa- kaže Predrag Vuković koga skoro niko ne zna po pravom imenu i otkriva koliko je emisija snimio:

- Moja emisija je išla 90-ih godina i uz nju su rasla deca koja su rasla u senci rata. Ali bez obzira na to, naša deca sve shvataju, mnogo su pametna. Možda sam pristrasan, ali ja tako mislim. Snimio sam 10.000 emisija kroz koje je prošlo 250.000 dece i nikada nijedna nije bila loša. Zapravo, deca su vodila emisiju, a ja sam bio samo saobraćajac. Dešavalo se da mi dođu roditelji i kažu: "Ali on kod kuće ne govori, kako ste to uspeli?", a u mojoj emisiji dete priča, ne prestaje. Moji šou programi sada se sastoje od dece koja me ne poznaju i roditelja koji me poznaju. I pevaju i jedni i drugi- izjavljuje Peđolino koji je imao mnogo uticaja na zdravo odrastanje mališana u Srbiji, a neki su čak kod njega prošli i prvu novinarsku školu, poput Mašana Lekića:

- U emisijama koje sam vodio deca su recitovala, a kod kuće su mnoga deca gledala i navijala. Bodrili su jedni druge, deca su učila od dece. Ja se nisam trudio da se ponašam kao dete, bio sam im smešan, ali nisam bio kao dete. I najlepše mi je bilo kada su mi otimali mikrofon i govrili da znaju da rade to bolje od mene. Radio sam i na Tinejdž televiziji odakle su ponikli mnogi novinari. Na primer, Mašan Lekić je više bio zainteresovan za rad iza kamere. Bio je tinejdžer koji je znao šta hoće. Nataša Miljković je bila lepa curica razbarušene kose. I kažem, voleo bih da radim na televiziji, ali ne volim sponzorske emisije za decu. Jednom mi se dogodilo da sam pio neki sok i rekao: "Deco, ja ovo ne bih pio da ne moram" - otkriva poznati dečiji voditelj kroz smeh koji je pre nekoliko decenija imao želju da se zamonaši i to onda kada je kao voditelj bio nemoćan da pomogne deci:

- To je bilo na žiletu, dogodilo se posle jedne emisije koja je bila veoma teška. U toj emisiji sam sakupljao novac za jedno dete i nakon što se završila, ja sam napisao na Fejsbuku ili gde već, da idem u manastir. Međutim, to baš nije bilo pravno moguće jer sam kod kuće imao maloletno dete i suprugu. Ko bi preuzeo moje obaveze, brigu o izdržavanju, malo je bilo neizvodljivo - počinje priču o ovom delu svog života Peđolino koji je sada otkrio i da je čak jedno vreme proveo u manastiru:

- Ono što se ne zna, 80-ih sam bio pola godine u jednom manastiru kod oca Tadeja, on je danas poznat javnosti. I on mi je tada rekao: "Ti imaš krst na čelu i predodređen ti je rad sa decom. Ti treba da radiš sa decom". Tako da, ja sam nastavio da radim sa decom, a i malo je verovatno da bi me primili u manastir. Kasnije sam pričao sa dosta monaha i rekli su mi: "Ti si monah u svetu". Ali ja sam tu isključiv, ili jesi ili nisi. Monah sa slušalicama i lap topom, to za mene nije to. Video sam kako izgleda pravi monah i to je otac Tadej- iskren je autor mnogih emisija za decu kog stres nije zaobilazio, te je imao i zdravstvene probleme:

- U maju, na Svetog Vasilija Ostroškog je bilo tačno osam godina kako kako sam imao infarkt. Sada se osećam odlično. Za razliku od mog dobrog prijatelja pokojnog Milorada Mandića Mande, ja se malo i čuvam. Izbegavam veće stresove, pijem terapiju, malo uživam u životu i to je to, a kad će da me strefi ne znam. A i ta priča kako sam imao infarkt je čudna- kazao je on i otkrio kako je se preživeo najteži trenutak u životu:

- Došao sam kući jedan dan i palo mi je na pamet da kosim na crveno slovo. I meni se pokvari kosačica. Odem kod komšije da uzmem ručnu kosu i nakon deset zamaha me strefi. Kasnije su mi rekli:" Jesi kosio, ali on te je ipak spasao, moglo je da bude gore"- zaključio je Peđolino.

