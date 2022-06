KOMŠIJE OTKRILE KAKO SE NIKOLINA PIŠEK DRŽI POSLE SMRTI MUŽA VIDOJA: Sama sedi u kafiću, oni joj pružaju utehu da ne potone

Nakon više od mesec dana od tragične smrti istoričara umetnosti Vidoja Ristovića, njegova supruga Nikolina Pišek i dalje živi na relaciji Zagreb - Beograd, samo što sve ređe i ređe posećuje našu prestonicu, tvrde komšije za Super TV.

Kako njeni najbliži susedi kažu, voditeljka je utučena i ne razgovara puno sa njima u prolazu, ali joj to, naravno, niko ne zamera.

- Pozdravila me je, ali to je bilo sve. Uvek voli da stane i popriča, sada to nije bio slučaj. Tokom šetnje sam je video nekoliko puta kako sama sedi u kafiću i ne zadržava se dugo. Razumem je, kome bi bilo do razgovora nakon svega, naročito jer bi je ljudi zapitkivali upravo za Vidoja. Neka skuplja snagu za dete, to je najvažnije. Jaka je ona, život ide dalje, sreća da ćerka i ona imaju jedna drugu - zaključio je jedan od komšija iz ulice, koji ju je video nakon dužeg vremena od porodične tragedije.

U vrlo prometnom delu grada gde stanuje Pišekova, svi znaju za pokojnog supruga i nju, i niko nije imao ružnu reč da kaže za bračni par.

- Divna porodica, stvarno je greota šta ih je snašlo. Čula sam da će prodati taj stan, ali pitanje je šta je istina sada. Najbitnije je da otplače ovaj period i posveti se isključivo ćerki i sebi. Psi joj sigurno pružaju veliku utehu takođe. Kada dođe, uglavnom vreme provodi napolju, šetajući ih. U ovakvim trenucima i jeste najbitnije da čovek što više skrene misli, da ne bi potonuo psihički. Ona sada živi na ovoj adresi, a Vidojev otac Miša je ostao u starom stanu - rekla nam je gospođa Marija.

Kažu da im je svima draga Nikolina.

- Mnogo mi je žao što se jedan mlad život ugasio. Delovali su kao skladan par, duhovit, stalno su nešto zafrkavali jedno drugo. Ona deluje nežno, ali je očigledno iznutra jaka. Trudi se da sve podredi ćerki i ostane pribrana. Ne dotiču je naslovi i spekulacije oko Vidojeve smrti, i to stojički podnosi iako joj sigurno nije lako. Sada je jasno da je alkohol glavni krivac za njegovu smrt. Velika je tuga, ostala je sama sa dve ćerke - rekla nam je jedna starija gospođa i dodala:

- Čula sam od drugih da se javi, ali da nije raspoložena za neki duži razgovor.

Komšije kažu da će Nikolina najverovatnije život nastaviti u Zagrebu.

- Ona je živela na relaciji Srbija-Hrvatska zbog Vidoja, jer su njegovi poslovi bili ovde. Međutim, mislim da će sada više vremena provoditi tamo. Sve je podredila ćerki, a ona će tamo u školu gde je i starija ćerka. Tamo i majka može da joj pomogne, ovde sada nema nikoga. Naravno da će dovoditi ćerku da vidi dedu, ali mislim da će njeno stanište biti stan koji je kupila pre tragedije - kaže komšinica.

