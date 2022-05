PRVA ISPOVEST BOLESNOG MIŠE GROFA POSLE SMRTI SINA: Vidojeva ljubavnica KRIJE od čega je UMRO, od nje sad nema ni traga ni GLASA!

Pokojni suprug voditeljke Nikoline Pišek Vidoje Ristović preminuo je u 44. godini života, navodno usled popuštanja rada srčanog mišića, međutim, njegov otac Viktor Ristović tvrdi da to nije tačno.

Dok čeka da stigne toksikološki nalaz, Miša Grof je u prvoj ispovesti za Republiku ispričao da veruje da ljubavnica Vidoja Ristovića, maserka Danijela Bojić iz Valjeva zna pravi razlog smrti, ali se plaši da o tome priča, a najviše ga čudi to što nije odmah pozvala Hitnu pomoć kada je shvatila da je njegov sin mrtav.

- Toksikološki nalazi još nisu stigli i ne znam kad će. Mislim da će pre vama novinarima da kažu kad će da pošalju nalaze nego meni, ne znam iz kog razloga. Otkako mi je sin umro ne znam šta je uzrok! Što se Danijele tiče, mi se nismo još čuli, ali ne čudi me što neće ništa da priča. Ona je u strahu, ne znam šta krije. Nemam drugo objašnjenje - priča Miša i nastavlja:

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Damir Dervišagić, ATA images

- Kad sam bio kod nje u stanu, ništa mi nije rekla jer nisam razgovarao s njom. Postavio sam joj samo jedno pitanje, a to je bilo zašto nije odmah zvala Hitnu pomoć. Prošlo je više od pola sata kako je Vidoje umro, a ambulantna kola stižu tek kasnije. Nikad se više od sahrane nismo čuli, interesuje me šta se desilo u tom stanu, kao oca koji je izgubio dete. Od Danijele nema ni traga ni glasa. Čekam da stignu nalazi, pa ću da je pitam da mi objasni kako i šta.

Nikolina me ne posećuje, ali se čujemo Miša Grof tvrdi da je se redovno čuje sa snajkom Nikolinom Pišek, pa je otkrio da je ona i dalje u Beogradu, ali da ga ne posećuje. - Što se Nikoline tiče, ona je dobro, mnogo bolje. Ja sam izgubio dete, ne mogu da budem nikad dobro, a s njom je drugačija priča. Ona se oporavlja, staje na noge i znam da je sa ćerkom u Beogradu. Ne dolazi kod mene, ali me često zove da pita kako sam. Nema kako da mi pomogne, a, svakako, sve što mi je sada potrebno u rukama je lekara. Treba mnogo da se odmaram, najviše sam kod kuće. Posete me ne umaraju, tako da svako koga zanima kako sam ima moj broj telefona i svakog trenutka može da nazove i da sve proveri - kaže Ristović. foto: Printscreen/Instagram

Grof je potom otkrio da nije istina da je njegov sin Vidoje preminuo usled prekida rada srčanog mišića jer mu doktori nijednog trenutka nisu dali takvu informaciju:

- Mojih pretpostavki nema, nisam tvrdio nijednog trenutka da je moj sin preminuo od srca. To mi doktori nisu rekli. Uzrok smrti nema veze sa srcem, ko zna šta je u pitanju. Bez nalaza ništa ne mogu da znam. Nikakav razlog nisam otkrivao, van pameti je da je Vidoje preminuo od srca. Nisam doktor, lekari mi ništa nisu rekli niti sam ih video. Ne znam šta se krije od mene, ali i sada imam lekare oko sebe. Otkako sam izgubio sina osećamo se mnogo loše. Ne shvatam što me ljudi pitaju da li mi je sada bolje. Ko nije izgubio dete, ne može da shvati i da razume taj osećaj. To je praznina koja ostaje. Nema tu prolaska bola. Može čovek samo nekako da nauči da živi s tim.

Viktor kaže da ne razmišlja o bilo kakvoj podeli imovine s Pišekovom, te i da ona nije ni potencirala da o tome razgovaraju.

- Ne znam što ljude zanima kako će imovina da se deli. Sve što je moj sin imao vodi se na moje ime. Ne vidim razlog da bilo koga zanima šta ćemo mi i kako ćemo u familiji bilo šta da delimo. Prvo se pričalo da Nikolina i ja nismo u dobrim odnosima, ali smo svima pokazali da to nije tačno. Narod će uvek da priča, ali ja gledam svoja posla - tvrdi Miša Grof.

foto: Zorana Jevtić, Aleksandar Jovanović Cile

Kurir.rs/K.Đ/Republika

Bonus video:

00:11 Ovo je zgrada gde je preminuo Vidoje Ristović