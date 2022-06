NORMALNO DA IZGLEDAM KAO 1.000.000 $ U KEŠU, ALI TO JE SIĆA Ana Nikolić otvoreno o novom dečku i zanimanju, a evo šta JOJ BAŠ FALI

Ana Nikolić je već duže vreme u medijskoj ilegali, ali se u petak uveče pojavila pred novinarima jer je imala nastup na jednom beogradskom splavu.

Pevačica je nedavno izjavila da će odsad biti samo producent, ali se ipak dohvatila mikrofona jer je pevala na otvaranju jednog splava na Savi.

Na početku razgovora za Kurir, Anu smo pohvalili da odlično izgleda.

- Pa da, ja sam poznata po tome da najbolje izgledam kad se najbolje osećam. Kažeš da izgledam kao milion dolara? Normalno. U kešu. Ali, ma šta je to milion? Ništa. Sića.

Šta je bila inspiracija za taj metalik stajling?

- Ja sam odlučila da budem producent, ovo ovde večeras je prijateljski nastup, te sam tako i obučena.

Pošto si dosad više puta rekla da nećeš pevati, da li to znači da ćeš odsad nastupati samo na prijateljskim proslavama?

- Ili na sudovima? Ko zna.

Ko ti se sad zamerio, pa ćeš na sud?

- Uh, mnogi. Ali mene to mrzi. Da stvarno tužakam, ja bih spavala po sudovima.

Nezabilazna tema je i tvoj odnos sa bivšim suprugom Stefanom Đurićem Rastom. Da li se svakodnevno čujete i u kakvim ste odnosima?

- Naravno da da. U odvratnim smo odnosima (smeh). Pa naravno da smo u dobrim čim se viđamo. Štaviše, u odličnim, ali tako mora. Rasta i ja ćemo opet sarađivati, već radimo, spremamo neke pesme, ali nećemo više nikad biti zajedno. Upravo zato što i radim na novom projektu, izbegavam da nastupam. Sve će biti potpuno novo i drugačije.

Da li je moguće da takva riba nema dečka?

- Nemam.

Ali zato sigurno postoji neka potencijalna simpatija?

- Čak ni to. Ne znam što me to pitate. Je l' smo mi na medicinskom fakultetu pa me pitate za nečije potencijalno razviće, ne znam ni ja čega (smeh). Pa ne.

Pa u čemu je problem?

- Nema problema. Nema muškaraca - nema ni problema.

Da li to znači da si sada dovoljna sama sebi?

- Ne. Fale mi sve moje ličnosti.

