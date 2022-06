KARLEUŠA I SEKA U ISTOJ HALJINI! Obe istakle svoje S*KSI obline: JK kao gladijatorka, a Aleksićeva u totalno drugom fazonu! (FOTO)

Jelena Karleuša i Seka Aleksić očigledno imaju sličan ukus kad je reč o modi, pa su u razmaku od nekoliko dana ponele gotovo identičnu kreaciju Sofije Milošević.

foto: Nemanja Nikolić, Beta

U pitanju je metalik-zlatna mini-haljina, koju su pevačice ponele na fotografisanjima za društvene mreže. Naravno, u skladu sa svojim modnim senzibilitetom, Karleuša i Seka su se odlučile za potpuno drugačije aksesoare i detalje, što je rezultiralo potpuno drugačijim stajlingom dve zvezde.

foto: Printskrin/Instagram

Tako se JK odlučila da ovu haljinu ponese uz zlatne detalje na nogama i rukama, kao i zanimljivu ogrlicu i naočare u stilu gladijatorke, dok se Seka opredelila za mirniju varijantu, pa je uz haljinu, koja se od Karleušine razliku samo po tome što ima jednu bretelu, ponela crne dugačke rukavice i čarape u istoj boji.

foto: Andreja Damnjanović

Inače, ovo nije prvi put da se dve pevačice opredele za slična izdanja. Tako su se njih dve pre osam godina pojavile u žutim haljinama do poda s poludugim rukavima.

Podsetimo, pevačice su dugo godina bile u sukobu, ali je nedavno Seka objasnila šta zaista misli o Jeleni.

foto: Printskrin/Instagram

- Mi se nismo direktno pomirile jer se nismo srele, ali bih rekla da smo i ona i ja, pretpostavljam, nisam sa njom nikad pričala, došle do neke faze gde smo zaboravile sve te gluposti. Prozivala je ona mene, ja nju, odgovarale smo jedna drugoj, to je bilo tako ružno. Posle toga smo se obe ostvarile, postale smo majke, mislim da je stvarno bilo vreme odavno da sve to prestane. Ima tome godina. Verovatno smo u nekom momentu obe shvatile da su to gluposti i da smo pre toga bile mlade i da su nas vodile emocije. To je nekako odrastanje čoveka - rekla je u "Sceniranju".

- Mislim da je njen PR Zoran Birtašević zaista divan dečko. S njim sam stupila u prvi kontakt, pratimo se i na društvenim mrežama, često se i dopisujemo i pozdravljamo i ja Jelenu i ona mene, sada je između nas mirna luka. Naravno da sam ja sve njoj oprostila, a verujem i ona meni, čim nema više tih navoda u medijima, skoro deset godina. Ja sam u sjajnim odnosima sanjenim PR - ispričala je Aleksićeva.

foto: Damir Dervišagić

