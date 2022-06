EVO KO JE ZET MIRJANE BOBIĆ MOJSILOVIĆ: Nećete verovati šta je uradio zbog svoje žene! Mila ima muža za PRIMER

Mila Mojsilović izgovorila je sudbonosno da 12. juna ove godine u Hramu Svetog Save. Ćerka poznate novinarke i pisca Mirjane Bobić Mojsilović, više je od tri godine u emotivnoj vezi sa svojim sada već suprugom Ivanom, koji nije javna ličnost, priča za Kurir dobro obavešten izvor blizak tek venčanom paru.

- Mila je bila u dugoj vezi pre Ivana, ali je sa njim pronašla svoju sreću jer je on u svemu prati i ne sputava njene ambicije - počeo je razgovor naš sagovornik, a onda nam je otrkio čime se Ivan bavi i kako je uspeo da pridobije Milinu ljubav.

- Ivan je vredan momak, on je po zanimanju majstor - zanatlija. Bio je veoma uspešan u svom poslu, ali ga je totalno zapostavio nakon što su on i Mila otpočeli vezu. Ona je karijerista, a on je morao da digne ruke od svog posla da bi mogao nju da isprati. Mila je fakultetksi obrazovana devojka, više od šest godina radi kao asistent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Na početku njihove veze Mila je Ivanu jasno stavila do znanja da joj je karijera na prvom mestu, zbog čega je on počeo manje da se bavi svojim poslom i otkazuje mušterije kako bi uspeo da obavlja kućne poslove jer ona ne može da stigne.

Oni imaju dogovor i već su se uigrali, super funkcionišu. Dok ona radi, on kuva i sprema po kući. Oboje su srećni, da nisu verovatno ne bi pod takvim okolnostima ušli u brak - zaključio je naš izvor.

