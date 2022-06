ŠOK! SUPRUGA IZ PAKLA! Dalila Dejanu uzela 74.000 €, prodala kuću u Šepku, a pola novca dala ovom LJUBAVNIKU?!

Dalila Mujić zajedno s Filipom Carem prodala je kuću koju su Dejan Dragojević i ona zajedno izgradili krvavim trudom, odvajajući od usta. Naime, starleta je pre ulaska u "Zadrugu" zajedno sa momkom iz Hrvatske radila svom, sada već bivšem, mužu iza leđa i najstrašnije ga prevarila!

Naime, Dalila i Car navodno su imali kontakt i pre početka pete sezone "Zadruge". Tajno su se viđali i šurovali, imali zajedničke akcije u kojima su čak zajedno bili i hapšeni u Rovinju i zajedno spavali u stanici. Sada se šuška da je ovaj par iz pakla imao još jednu akciju, u kojoj je napravio užasan greh prema Dejanu, koji i, ne sanja u najstrašnijim morama šta mu nekadašnja najveća ljubav uradila iza leđa. Ona je navodno s ljubavnikom prodala kuću u koju je ulagala sa mužem, a prisvojila je i Jutjub kanal, koji na godišnjem nivou zaradi i do 24.000 evra.

- Dalila Mujić, nekada Dragojević, definitivno je žena iz pakla i neko koga niko ne bi poželeo pored sebe. Iako se Dejanu klela na vernost do groba i večnu ljubav, te da će deliti dobro i zlo, sve je pogazila i pljunula na pet godina zajedničkog života. Ona je njemu radila iza leđa i dok su bili u najvećoj ljubavi: "On je zamlata, ne radi i ne volim pihtije od muškarca. Mogu sutra da ga prodam kako ja želim, on bi opet puzio za mnom. On je mekušac bez karaktera. Beskičmenjak kog ću da dovedem do dna. Pet godina sam bacila u vodu, platiće mi", govorila je ona ispred mene. Nisam verovala šta slušam, mislila sam da samo drami jer je ljuta. Ipak, nije bilo tako. Bila je ozbiljna. Pik je bio na kući koju su zajedno sagradili u Šepku. Ona nije volela tu kuću, nije želela da bude blizu tata Husa. Ubeđivala je Dejana da će tu da žive zauvek i tako je on svu ušteđevinu dao na ovu kuću. Unutra je sve preskupo i luks. Sad, dok su u "Zadruzi", odrađena je i luks ograda. Kuća vredi oko 50.000 evra - navodi prijateljica bračnog para za Rijaliti..

Ona u nastavku otkriva šta je starleta dalje napravila:

- Kada je počela da se viđa sa Carem, shvatila je da joj treba jedan takav. Divlji i razuzdan momak. Neko ko će da joj po mogne da joj provri krv u venama. Da od nje napravi ženu. Proradila je strast i ona mu je pila sa dlana. Sve mu je verovala i slepo slušala njegove savete, koji su je terali u ponor. Ona mu je odala tajnu da ona i Dejan imaju zajednički Jutjub kanal, od kog mesečno zarađuju 2.000 evra, a godišnje preko 24.000. Nekada i više. Taj kanal je sada buknuo. Sada, kada su oni u žiži interesovanja, gledanost je skočila, a samim tim i zarada. Kada je Car čuo kolike su to pare, odmah je rekao Dalili da sve to prisvoji za sebe, da ne čeka da Dejan to uradi. Ona je ceo kanal prebacila na sebe, sve račune povezane s isplatom zarade je izmenila i sada više Dejan nema pristupa kanalu ni zaradi. Sve pare ležu na Dalilin račun. Kada bude izašla iz "Zadruge" imaće mnogo para. Mnogo više nego ranije. Ona je već davala Caru pare od tog kanala. Vraćala je njegove dugove od kockanja nastavlja prijateljica ovu priču o užasnoj prevari starlete i njenog sadašnjeg momka, prema njenom bivšem, tada aktuelnom mužu:

- Nakon Jutjuba, došao je red i na kuću, na prelepu nekretninu u Šepku, koju su Dejan i Dalila sami stekli. Car je uspeo da ubedi Dalilu da proda kuću koju su ona i Dejan sagradili. Govorio joj je kako će zajedno da kupe stan i sviju gnezdo. Ona se prvo nećkala, a onda je ipak, posle nekog vremena, pristala jer joj je on obećao bajku. Dejanu iza leđa je prodala sve. On nema pojma da više nema kuću. Vlasnici su iz inostranstva i neće još da je preuzmu, čekaju da ona izađe iz „Zadruge" da bi mogla da uzme stvari koje su joj neophodne. Uzela je za kuću 50.000 evra i pola dala Caru da sredi svoje neke probleme, koje ima s kockom. Plus što mu je davala pare od Jutjuba.

"Neka sam prodala onu prokletu kuću, u kojoj nikada nisam bila srećna. Sve tamo me je podsećalo na Dejana i svađe s njim. Na mog oca, koji nam je upadao u kuću svaki dan. Nisam imala privatnost. Nek je voda nosi. Ja ću sebi i Caru bolju da obezbedim. Ima da umre kada bude saznao da nema gde da se vrati. Gmizavac odvratni", govorila je ona, a ja sam bila u šoku. Nisam mogla da verujem šta slušam. Udaljila sam se od nje tada. Nadam se da će Dejan uspeti na sudu da povrati nešto od onoga što je zla Dalila prodala i raskućila - završava izvor Rijalitija ovu užasnu priču.

