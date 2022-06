DALILA NE VADI BIVŠEG MUŽA IZ USTA! Prisetila se braka sa Dejanom, kako je UŽIVALA SA NJIM, tvrdi da mu je VRATILA PORODICU! VIDEO

Dalila Dragojević se prisetila braka sa Dejanom Dragojevićem i kakav je odnos imala sa njim. Pa se nakon toga setila realnosti koju je doživela sa Filipom Carem.

- Izgubila sam sliku o sebi, a to ti je najgore. Da meni Milica kaže da se setim kako sam koričila pre devet meseci, sada plačeš i sediš. On meni kaže sinoć: Ko će tebi hteti posle ovooga? Ja mu kažem: Videćeš. On meni kaže da mogu samo da me je*u i da me šutnu. Mene je strah kako ću da izađem odavde. Ja sam pet godina bila u braku, nikada se nismo odvojili. I onda sada, pakuješ se, odlaziš iz zajeničeke kuće. Ja opet moram da dođem do kuće i sedneš i akžeš šta se desilo - rekla je Dalila.

- Ti si sve uradila, realno. Ti si napravila kuću, relano - doaje Marijana.

- Pričali smo kako ćemo se rastati, nikada nisam mislila da će mi se to desiti. Dolazimo do toga da on nije bio srećan, da je shvatio da nije bio srećan kada sam ja bila trudna. Onda je popljuvao moju porodicu. Što si onda plakao, što si žalio ako je bilo loše. Porodicu koju nisi ostavljao zbog mene, nego zbog sebe. Vratila sam ti porodicu, našao si sreću, postao si favorit. Mi smo par koji se nije odvojio. Bili smo zejedno 24 sata. Bilo je i strasti, stvarno jeste. Meni je samo to krenulo, krenuli su pogledi, krenula je cigara. Ja vidim, gledam se sa nekim konstantno. Vidim da se nešto dešava. Kada je Maja ušla, ja sam znala koliko ima sati - rekla je Dalila.