30 NJIH JE DOŠLO DA BRANI DELIKVENTA, BESAN JE! Saša Joksimović otkrio detalje DRAME sina Ilije u Čuburskom parku! DOKLE VIŠE

Sin glumca Saše Joksimovića, trinaestogodišnji Ilija, već nekoliko puta bio je žrtva vršnjačkog nasilja. Do incidenata je dolazilo u više navrata u čuburskom parku, gde mnogo dece provodi svoje slobodno vreme.

Saša Joksimović je odlučio da progovori o porodičnoj drami, koja je javnost podigla na noge. Naime, glumac je tražio žestoku kaznu za roditelje koji nisu vaspitali svoje dete, a onda je otkrio i potresne detalje razgovora sa sinom Ilijom o samom incidentu.

- Ja sam znao da nešto nije u redu, čim pominje taj park. I ja ga pitam "Šta je bilo", kaže "Ukrali su mi pare i polili me vodom". Ilija je u jednom trenutku bio uplašen, u trećem trenutku mu se javio bes. To je problem. Javio mu se bes, jer kao "Dokle više, dokle više? Već treći put mi se ovo dešava". I hteo je da se obračuna sa tim detetom . "Daj mi pare, vrati mi! Zbog čega to radiš". Međutim, njih trideset se tu pojavilo - počeo je da objašnjava Joksimović.

- U tom parku, Čuburskom, to je veliki park, ogroman, da postoji jedan policajac kome može neko dete sutra da se obrati: "Čiko, znate, mene dira ovaj". Mislim da je to dobro rešenje. I te nesavesne roditelje koji i podstiču decu možda na to kazniti novčano, jednom, drugi put, treći put i možda će onda taj roditelj porazgovarati sa detetom koje pravi problem - rekao je Saša Joksimović pred kamerama "Pinka".

