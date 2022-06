MALTRETIRANJE SINA SAŠE JOKSIMOVIĆA NE PRESTAJE: Ovog puta su ga presreli, polili i ukrali SVE PARE! Pratili ga s METALNIM ŠIPKAMA

Glumac Saša Joksimović već danima javno iznosi kroz šta prolazi njegov naslednik Ilija, a kako kaže, razgovarao je s roditeljima dece koja već izvesno vreme maltretiraju njegovog sina.

- Pokušao sam da reagujem, razgovarao sam sa roditeljima te dece, ali oni ne mare za celokupnu situaciju. Daju smešna objašnjenja i pravdaju svoju decu koja sa sobom nose hladno oružje i bokserima i palicama plaše drugu decu kojoj otimaju novac. Ovo mora što pre da prestane, nije rešenje da se na nasilje odgovara nasiljem - rekao je glumac za "Alo".

- E, ovako, pošto su već treći put napali mog sina i uzeli mu pare, je**ću vam mamicu u pi**u kad vas budem video u Čuburcu! Znači, je**aću vam mamicu u pi**u! - besno je poručio bio Joksimović putem klipa koji je nedavno postavio na društvene mreže, dok je na svom Fejsbuku potom napisao kako se suočio sa jednim delikventom.

- Klinac je pretio da će "bokserom" da ga bije. Uputim se ja u Čuburac odmah - naveo je Saša, pa nastavio:

- Sin ga prepozna, ja mu priđem, kazem: "Sad daj taj bokser", a mali kaže da se šalio i da se neće više šaliti na takav način. To je to, prošlo je, i posle toga ponovo Čuburac, opet mu pretili, tražili pare, ponovo bokser, metalne palice... Sin i drugari su se udaljili iz parka, ali ga je onaj prvi pratio sa metalnim šipkama neko vreme. Da li smem ja da odem ponovo u park, nalupam šamare, rasteram bandu ili je to protivzakonito? Šta uraditi?

Podsetimo, glumac je nedavno otkrio da je njegov sin Ilija žrtva vršnjačkog nasilja, te da se ovo događa kontinuirano.

- Moj sin ima 13 godina, preživeo je veliki stres kada su ga vršnjaci po treći put napali u parku na Vračaru. U pitanju su maloletnici koji maltretiraju svu decu koja dolaze u taj park. Ovoga puta, oni su presreli Iliju i njegove drugare, oteli su im novac i polili ih vodom - kazao je Saša Joksimović.

