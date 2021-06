NE MOGU DA NE BUDEM BLIZAK SA BRATOM, ALI SE NE DRUŽIMO! Saša Joksimović o ODNOSU sa Željkom, a evo šta je njegova žena rekla

Glumac Saša Joksimović otvoreno je govorio o odnosu sa pevačem bratom Željkom Joksimovićem.

Na pitanje da li mu smeta kada ga etiketiraju kao brata Željka, Saša je odgovorio:

- Ne etiketiraju oni mene, već sebe. To znači da ne znaju svoj posao da rade kako treba. Toliko sam toga postigao u svom poslu da mi ‘prikolice’ i epiteti uopše nisu potrebni. Ko to ne zna, neka odmah prestane da se bavi svojim poslom - rekao je on, a potom otkrio koliko su bliski i koliko se često posećuju.

foto: Damir Dervišagić

- Ne mogu da ne budem blizak sa svojim bratom, ali se ne družimo porodično - rekao je Saša, a potom se nadovezala i njegova supruga Nevena, sa kojom ima sina Iliju.

- Šta znači porodica? Da bi neko bio član vaše porodice, mora to da zasluži. Nas troje smo porodica. Neke prijatelje smatram svojom porodicom, a i moji su toliko mnogobrojni i složni, tako da je meni ta ljubav dovoljna - rekla je ona.

Kurir.rs/I.B/Story

Bonus video:

01:19 SAŠA JOKSIMOVIĆ O INCIDENTU NA TERENU