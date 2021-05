JOKSIMOVIĆI: Mnogi imaju napad panike od Kurira, ali mi nismo te ličnosti

Jovana i Željko s našim listom sarađuju od naših početaka, ispratili smo sve njihove poslovne i privatne uspehe, a tako će sigurno biti i ubuduće s obzirom na to da imaju velike i ozbiljne planove

Željko i Jovana Joksimović zajedno su 13 godina, od čega su devet u bračnoj zajednici. Imaju troje dece, sina Kostu i bliznakinje Srnu i Anu. Oboje su ostvareni u svojim profesijama, Željko kao muzičar i odnedavno vlasnik medija, a Jovana kao novinar, urednik i prezenter. Sve njihove uspehe, kako privatne tako i poslovne, Kurir je pratio i izveštavao o tome, a oni su uvek bili profesionalni i voljni za saradnju sa nama.

Posle 18 godina na medijskom nebu, šta je za vas asocijacija na pomen Kurira?

Jovana: Ozbiljno trajanje, u ovo ludo vreme. Mediji, pogotovo tradicionalni, brzo nestaju, ali vi ste još tu, menjate se, usvajate nove forme, i sve to ide na još bolje.

Željko, kakav je vaš utisak o saradnji sa Kurirom proteklih 18 godina?

Željko: Utisak mi je da je naša saradnja postala punoletna, samim tim i zrelija, što je, opet, nova obaveza i za mene i za vas.

Da li redovno čitate naša izdanja i šta vam se dopada, a šta ne?

Jovana: Dopada mi se upravo ta brzina kojom se menjate. Broj izdanja, različite forme, sve to govori o ozbiljnosti i jasnom planu, što je nešto što mi se sviđa. Kada je reč o onome što mi se ne dopada, mogla bih da kažem da su mi, neki put, naslovi prejaki, ali to je verovatno do senzibiliteta.

Koji tekst ili naslov o vama u Kuriru pamtite i zašto?

Željko: Nekako sam, zbog pandemije, sam sebi pao u drugi plan, pa i naslov koji sam zapamtio sa mnom ima veze samo posredno. Pre nešto više od godinu dana naslovna strana „Zatvorene sve granice“. To je bio znak koliko je sve ozbiljno i koliko će teško da bude. Sledeći naslov koji ću zapamtiti biće onaj - „Kraj pandemije“. Sve ostalo je danas nebitno.

Javne ličnosti nam često govore da dožive strah ili napad panike kad ih pozovemo i kažemo da zovemo u ime redakcije Kurira. Šta vi pomislite kad vam se obratimo?

Jovana: Ne mogu da kažem da se baš uplašim, ali ne zato što sam neustrašiva ili što me je baš briga, nego zato što znam da me zovu kolege, a prema njima imam respekt, a ne strah. Uz to, i verujem da ne postoje pitanja na koja ne može normalno da se odgovori.

Željko: Da, mnoge javne ličnosti dožive strah ili napad panike, ali, da, ja nisam ta ličnost.

Jovana, odnedavno se urednik agencije Tanjug. Jeste li se dvoumili da li da prihvatite taj zadatak, s obzirom na to da već imate dosta obaveza na televiziji i kakvi su vam prvi utisci?

Jovana: Nisam se dvoumila, to je bilo nešto što sam prosto morala da uradim, a u tim situacijama bolje je odmah skočiti u vodu i krenuti sa plivanjem. A da sam pretrpana poslom, jesam, ali mi je, ipak, prvi utisak da će sve to biti dobro. Ne umem da ne pobeđujem, tako da ta opcija da ne budemo najbolji ne postoji.

Kakvi su vam poslovni planovi, pre svega u radu televizija, s obzirom na to da ste tome dosta posvećeni? - Samo jedan. Da budemo najbolji i računam da ćemo u tom poslu jedni drugima pomagati pošto je i vaša želja, televizijska, da budete najbolji. Pa neka najbolji i pobedi.

