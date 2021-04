TEK 49! JOVANA JOKSIMOVIĆ ČESTITALA ŽELJKU ROĐENDAN: Voditeljka nikad nije objavila intimniju fotku! Sve puca od LJUBAVI (FOTO)

Željko Joksimović danas proslavlja 49. rođendan, a među prvima mu je čestitku javno uputila supruga Jovana Joksimović.

Jovana se obratila preko Instagrama svom suprugu, uz romantičnu fotografiju.

"Srećan rođendan. Tek 49", napisala je šaljivo Jovana na zajedničkoj fotografiji na kojoj zaljubljeno grli i ljubi svog supruga.

Jovana i Željko su se upoznali 2008. godine dok su bili voditelji Evrovizije u Beogradu. Jovani on na početku i nije baš bio simpatičan, što je sama priznala.

- Kada su mi javili da ću voditi Evroviziju i bilo je pitanje ko će biti muškarac voditelj, sećam se da sam rekla: 'Znate šta, direktore, ako ima pravde, to će biti Željko Joksimović, ali nemojte, molim vas, on mi uopšte nije simpatičan', sve ostalo je legenda. Tada sam prvi put videla Željka i bio je sladak. Željko kada priča kako je mene upoznao govori kako me je prvi put video s leđa i da je pitao ko je ova devojka, i tada smo se prvi put upoznali - prepričavala je Jovana taj sudbonosni susret.

Željko se, pak, prisetio prvog sastanka kada ga je Jovana, ujedno, potpuno oborila s nogu.

- Kada smo se upoznali, Jovana me je jednom vozila, imala je super neki besan auto. I ona me tako vozi, a ja čisto da otvorim ladicu da vidim šta to ima napred, i tamo je bilo nekih 'divljaka', CD na kojima ništa ne piše i, naravno, moj CD. To je presudilo! Neko vreme sam se dvoumio, ali kad sam video CD, to je bilo sigurno - rekao je Željko u intervjuu za domaće medije.

Njih dvoje su sudbonosno „da“ izgovorili 20. januara 2012. godine na Maldivima, da bi se pred kumovima opet venčali u četiri zida, u svom stanu u Beogradu. U septembru 2014. organizovali su i crkveno venčanje u Crkvi Aleksandra Nevskog na Dorćolu.

