TRUDIM SE DA SINU USADIM TRADICIONALNE VREDNOSTI! Saša Joksimović progovorio o porodici i otkrio kako vaspitava sina

Priznao je da se trudi zajedno sa suprugom da usadi sinu tradicionalne vrednosti kao i da je vrlo ponosan na njega.

- Sa porodicom sam Vaskrs proveo u Valjevu, uvek se radujem tom prazniku. Nismo zarobljeni stereotipima, ali poštujemo tradiciju. Od rođenja sina supruga i ja, zajedno sa bakom i dekom usađujemo mu tradicionalnu vrednost. Da veruje u boga i poštuje druge vere, da se ponaša normalno i on to radi. Mogu da kažem da je on fin, emancipovan i dobar dečak. Što se vaspitavanja tiče, volim i da apelujem na društvenim mrežama kao javna ličnost da tehnologije nisu toliko dobre, da treba pročitati i neku knjigu. Trudim se da odviknem sina od interneta i korišćenja tehnologije - rekao je glumac.

Ističe da je za kvalitetne porodične potrebno i da su roditelji posvećeni jedno drugom.

- Sin već 6 godina trenira fudbal i vidim da ga ta želja za sportom i dalje drži. Jako dobro igra, lepo trenira. Kažu svi da je taj period u pubertetu kritičan katastrofa. Mislim da roditelji treba da se posvete jedni drugom i da imaju vremena za sebe i pored tog puberteta i tinejdžera kako bi brak i zajednica bila kvalitetna. Ukoliko na primer majka nije posvećena mužu kad tad će doći do incidenta - kaže Joksimović.

