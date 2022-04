SMRDLJIVA K*RVETINA, ŽELIM JOJ SVE NAJGORE! Miljana uputila JEZIVE kletve Zolinoj majci, ubeđena da je okrenula Čolića protiv nje

U toku "Pretresa nedelje" Lazar Čolić Zola prokomentarisao je telefonski poziv sa majkom Bosom.

- Videlo se da je iznervirala, verovatno je mislila na stvari koje su se izdešavale - rekao je Zola.

- J*baću je usta k*rvinjska, ta k*rvetina što je gora od svih. J*bem je usta... Ona nema ništa, niti će imati - ubacila je Miljana.

- Moja majka je kraljica, ni u pozivu nije rekla ništa loše za nju, samo da se sklonim. - nastavio je Zola.

- Neka me se mane ta zmijurina, želim joj sve najgore i to će je stići. On se igra sa devojkom za koju zna da nije dobro i traži promene - dodala je Kulićeva.

- Moja majka nikad ne bi izgovorila neke stvari, a ovo je klasično vađenje. Svake godine ide ista priča i mene to ne interesuje, neću da joj uzvraćam i spuštam se na njen nivo. Ovo mi je primitvno da na ovaj način vodim konverzaciju. Majka me nije iznenadila - pričao je Čolić.

- Što ti nije rekla da mi ne uzimeš novac? Je*em je usta smrdljiva, ku*vetina kojoj sam plaćala. Ona uzima novac da puni g*zicu njoj i ovom vepru - besnela je Miljana.

- Tvoji su digli ruke od tebe i poslali su te ovde da im zarađuješ pare. Ona nije bolesna, nego ima bolest za mojom k*tom. Ona se ugledala na njene i u ponedeljak pokazala kako to funkcioniše kpod njenih. U ponedeljak jedan, u utorak drugi. Jadan onaj kome si ti kupovala parfeme i plaćala struju. Ja bih pustio i ponija da mi iz*dka k*rac, ali nju ne mogu više. Ona zato gori. Ja kad je pogledam u oči, vidim svoj k*rac. Pokušava na sve načine da me vrati, ali ne može više, ne dozvoljavam. Ovo što mi vređa majku, govori o njoj, jer drugačije je kad smo mi bili zajedno. Jutros mi je upalal u krevet, rekla mi da lepo mirišem i krenula da me grize - dodao je Zola.

- Ne znam je l' neko video čoveka koji ima samokontrolu kao Zola - ubacio se Car.

- Njoj kad bih pružio to zadovoljstvo bio bih isti kao ona, možda i gori. Ona bi bila srećna, a ja poražen. Njoj bi najveća bol bila da ja imam bolji plasman od nje - rekao je Zola.

