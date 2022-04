SEKUNDA JE FALILA DA OTKRIJEM POKRIVAČ I DA JOJ NAPRAVIM CIRKUS! Zola je bio spreman da UNIŠTI Miljanu: Daj Bože da je KRAJ

Lazar Čolić Zola priznao je da mu je krivo što je Miljana Kulić obnovila vezu sa Nenadom Macanovićem.

- Hajde da pričamo o tvom i Miljaninom odnosu i da li sti optužen kao folirant? - pitao je voditelj.

- Pre svega, daj Bože da je kraj balade. Mogu da kažem, sve što sam pričao sa njom, stvarno sam tako i mislio. Želeo sam najbolje za mene i nju. Samo sam želeo da se ponaša normalno. Međutim, ona hoće odmah da uđe u vezu, odamh hoće brak i sve. Deluje previše mirno ali osećam da je napeto. Kao da me sa svih strana vreba, tako mi deluje. Da može da bude normalan naš odnos, onda bi sve bilo okej, ali ne može ona. Nisam nikada očekivao da bi ona sebe dovela u tu situaciju. Kada se to desilo između nas dvoje, mislio sam da je tu drugi starnu odstranila i da će da se posveti meni. Ja sam bio maksimalno posvećen njoj. Međutim, kada nisam hteo da je ispoštujem, video sam kako je završila. Ajde ja sam muško pa sam muško, ali njoj to nije potrebno. Znaš kako, sekunda je flaila da otkrijem pokrivač i da onda napravim cirkus. Svašta mi je palo na pamet ali sam rekao da ipak neću. Krivo mie je što priča da me voli i da je došla zbog mene, onda odjednom uradiš toliku glupost za jedno veče. To ti je toliko jasno i ponižavajuće, to Bebicino ponašanje. Mada, čovek mi je nejasan toalno. On će da ispadne folirant. Da ona i ja imamo s*ks, i onda bi on njoj sve oprostio. Ako nekog voliš onda ne možeš da pređeš preko toga lako. Možda ima neki zadnji cilj. Čovek nije normalan, mislim da je lud, da je budala. Treba da mu se čestita - govorio je Zola.

- Tvoja majka je opet poslala poklon za Nevenu, šta misliš o tome?

- Mislim da mama hoće da se ja sklonim iz odnosa sa Miljanom. Vidim da je zagotivila Nevenu, ali ne mogu kada nemam emocije prema njoj. Ne privlači me za neku vezu - rekao je Zola.

Kurir.rs/I.B.

