MILICA DABOVIĆ SINU REKLA ISTINU O NJEGOVOM OCU! Bivša košarkašica progovorila o bivšem, ali i o UDVARAČIMA: Verujem u LJUBAV!

Bivša košarkašica Milica Dabović sa javnosti je oduvek bila iskrena te se nije libila toga da otkrije da ju je otac njenog sina ostavio pred sam kraj trudnoće.

Ona je u emisiji "Premijera" otkrila kako njen sin Stefan odrasta samo uz nju, kao i da li ima prostora za novu ljubav u njenom životu.

- On je prepametan dečak i ja mislim da on više nikada neće pitati gde mu je tata. On je to već pitanje postavio - rekla je Milica.

- Je l ti bilo teško da mu objasniš - upitala ju je novinarka.

- Ne! A zašto, da lažem svoje dete... Ne mogu ja to. Ne želim niti da krijem, niti da lažem, niti da izmišljam. Rekla sam ko je. Pitaće me sigurno za par godina opet, reći ću opet što sam mu već rekla i to je to, idemo dalje! Njemu ništa ne nedostaje pored mene - rekla je Milica Dabović.

- Pa postoje udvarači, i dalje verujem da je ljubav ono što nas pokreće, da li je to ljubav prema sinu, prijateljima ili porodici, prema partneru, totalno je nebitno. Želela sam mir, želela sam ovo što imam sada, da ne budem stalno nervozna, napeta, da razmišljam gde da zaradim novac, gde da igram košarku, kako da se odvajam od deteta. Želela sam neku stabilnost. Znam da stabilnost dolazi pored stabilnog muškarca i uspešnog muškarca, ali mislim da mi to nije neophodno. Naučila sam da cenim sitnice - rekla je bivša košarkašica.

Podsetimo, Milica Dabović ranije je već otkrila da je otac njenog deteta, koji ju je ostavio pred kraj trudnoće prevarant koji se lažno predstavljao, a Milicu je čak nekoliko puta pokrao. Iza sebe ima brak i dete, ali i dijagnozu psihičkog bolesnika.

