PAVLOVIĆEVA NAPRAVILA DOBAR POSAO I SVI JOJ SE KAČE NA KARIJERU: Olja napala Milicu da joj je uzela pesmu, a sad se oglasio autor!

Nakon što je Milica Pavlović koleginici Ani Nikolić ozbiljno zamerila zbog pesme te priznala kako nije očekivala niske udarce od nje, oglasila se pevačica Olja Bajrami, koja tvrdi da joj je Pavlovićeva uradila isto što i Ana njoj.

Naime, Olja se obratila Milici preko Instagrama.

- Da li se sećaš 2016. godine i duetske pesme "Još se branim ćutanjem", koju sam otpevala sa Alenom, čovek je došao na poziv oca i bio zbunjen - napisala je Olja i podigla prašinu izjavom.

Odmah nakon optužbi koje je Olja Bajrami iznela na račun Milice Pavlović, oglasio se autor pomenute pesme Goran Ratković Rale, pa otkrio šta je istinu.

- Pa, to vi recite meni. Pesma je, naravno, Miličina, ona ju je regularno kupila, nego je Pavlovićeva napravila dobar posao, pa sada svi hoće da se nakače na nju i njenu karijeru. Verujte mi, ne znam zbog čega joj se sve ovo dešava. Sada, izgleda, svaki pevač koji otpeva demo-verziju ima pravo da kaže da je to njegova pesma. Prvi put čujem da se to dešava, do sada to nije bila praksa. Zatečen sam - rekao je Rale za "Objektiv".

Kasnije je Olja podelila dopisivanje sa Raletom koji joj se izvinio.

