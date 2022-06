BEZOBRAZNA JE I PREVRŠILA JE SVAKU MERU, SAD NEĆU DA STANEM Aca Lukas žestoko o sukobu Ane i Milice: NAPALA ME JE LUDA KARLEUŠA

Pevač Aca Lukas podržao je koleginicu Anu Nikolić, koja je snimila demo verziju pesme „Provereno“, a koja se ipak zvanično našla na albumu Milice Pavlović.

To je izazvalo ozbiljan verbalni sukob sa Jelenom Karleušom, preko društvene mreže Instagram. Pale su teške reči, a evo šta o svemu kaže Aca Lukas.

- Ja ne znam o čemu se radi, ali stvarno ne znam o čemu se radi. Ja sam samo šerovao ono što su ljudi stavili, nisam ni znao da je to Milicina pesma - rekao je Aca Lukas.

A onda je Aca Lukas prokomentarisao Jelenu Karleušu.

- Jesi li veliki? Da li imaš fanove? Neka snimi ko hoće. Evo ja pozivam da sve nove pesme koje budem snimio, neka snimi njih 20. Budite šmekeri, mislim ne razumem. Zna se da je to Milica Pavlović i da je njena pesma. Šta je onda problem? Ja nisam ni znao o čemu se radi, onda me je napala ova luda Karleuša. Nisam ni znao o čemu se radi. E, sad neću da stanem. Tako to ide kod mene. Bezobrazna je i prevršila je svaku meru - rekao je Aca Lukas.

