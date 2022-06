SVE ĆU DA VAS POBIJEM! Goca Božinovska izvadila pištolj i pretila PORODICI! Kolega je OFIRAO, a evo ko je sve prisustvovao DRAMI

Miki Mećava bogu može da zahvali što ima tako dobru i razumnu ženu koja mu je oprostila ljubavnu aferu iz koje se rodila ćerka Marija. Ona je prava lepotica i živi na Siciliji i moglo bi se reći da liči na polubrata Ognjena koji važi za ekstra fajera. Možda baš zato što je prošao takve bure u bračnom životu, Miki razume i obožava Gocu Božinovsku koja je pištoljem branila svoju vezu sa Zoranom Šijanom.

"To je bila neverovatna ljubav. Goca nam je pričala jednom prilikom da kada je porodici i celoj svojoj familiji saopštila da hoće da se uda za Šijana da su oni bili šokirani. Prvo, samom informacijom da se tako, preko noći udaje jer su se zabavljali tek nekoliko dana, a plus kad su čuli za koga se udaje. Nisu ljudi imali protiv njega ništa, nisu ga poznavali, nego im je ona sve objasnila ko je i šta je Šijan. Pošto su bili u šoku, rekli su joj da ne ide to tako i rešili da je zaključaju u kuću da ne može da ode kod njega. Tu pored nije upucala su bile i Zlata Petrović i Gocina sestra. E ona je onda uzela pištolj koji joj je Šijan dao da ga ima u torbici, što se kaže, za ne daj bože, i svima im rekla da biraju: "Ili me pustite da idem, ili ću sve da vas poubijam. Kad su videli pištolj pustili su je i rekli da je sa njima zauvek završila. Ma nikog Goca ne bi ubila, nego cela ta priča mi je šokan- tna. Svakako je mogla da pobegne i uda se, i niko joj ne bi mogao ništa, ali je htela da istera po svom", ispričao je Miki.

