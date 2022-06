VELIKI INTERVJU CECE RAŽNATOVIĆ I POLUFINALISTA ZG Priznala šta je prvi put uradila kada je imala 5 godina, ONA joj je bila MENTOR

Približava se finale "Zvezda Granda", a Ceca Ražnatović jedan od mentora je sa svojim polufinalistima Majom Milutinović i Alemom Bajrovićem progovorila o utiscima za vreme takmičenja, dok su Maja i Alen oduševljeni što im je baš Diva bila mentor.

- Najbolji mentor, upala nam je sekira u med, zaista ogromna čast raditi sa najvećom zvezdom na Balkanu. Učiti od najboljih i provoditi vreme sa tako velikim čovekom, otkrila je Cecina polufinalistkinja Maja Milutinović kakva je Ceca kao mentor, a onda se prisetila trenutka kada je upoznala.

- Mislila sam, mi smo klinci, ko ima vremena, još nas je na početku bilo mnogo, prvi krug, mislila sam sa nama će raditi Ivana, Ceca če možda dolaziti ponekad, nećemo je ni viđati, međutim prva proba, mi svi tu sedimo, ona dolazi na vrata "Vau Ceca", svi smo se pogledali, došla je Ceca", tako je nasmejana došla, puna energije, izgrlila, izljubila, potpuno srdačna, ona je žena energija, kada uđe znate da je tu, sve procveta, pa je progovorila o tremi zbog Cece:

- Prvih par puta sam bila pod tremom, sada je mnogo lakše, sada se viđamo često, dosta radimo, dosta vežbamo, sada sam već opuštena, ali u početku je to bilo ludilo, pa je otrkila šta im je Ceca rekla pred polufinalnu emisiju:

- Osmeh, smejte se, budite opušteni, budite svoji, dajte energiju. Mi zaista svi u njenom timu znamo da pevamo, spram našeg mentora, trudimo se i vredimo, ono što je sigurno jeste da šaljemo i emitujemo tu lepu energiju, da se smejemo i da publika to oseti.

- To je malo grč i trema, ja sam prolazila kroz te formate kada sam počinjala, tako da ja potpuno mogu da uđem u situacije njihove, kako se osećaju, šta proživljavaju u svojim lepim glavicama i talentovanim, imam mnogo razumevanja, a mislim i da nisam mnogo stroga, rekla je Ceca o kritikama koje im retko kad upućuje, pa je dodala:

. Imam drugačiji pristup, ja sam ih birala, prosto znam šta sam izabrala, imam tolikog iskustva na sceni, prosto govor tela njihov mi govori, šta ja mogu i kakva je ličnost u pitanju, to je već stvar ogromnog iskustva kao što sam rekla, ta deca su pretalentovana, ne možeš da ih naučiš da pevaju, ako oni već to ne znaju, to su gluposti. Pokažu im se neke sitnice gde treba da isprave, tu nema ništa revolucionarno, da sam ih ja naučila da pevaju, ako ih majka ne rodi, od toga nema ništa, a onda je Ceca Ražnatović istakla od koga je ona dobijala savete kad je započela karijeru.

- Kao jako mlada sam krenula, mama mi je bila mentor, ispravljala mi je greškice, ja sam sa 5 godina stala na binu, sa 10 počela da nastupam na lokalnom nivou na veseljima, jer sam već bila zvezda na lokalnom nivou i čudo od deteta, sa 14 godina sam snimila prvi album, ostalo je istorija.

- Sa 5 godina prvi put na bini, pevačica se razbolela zbog koje je bilo organizovano to takmičenje, jer u to vreme, bili su strogi kriterijumi, ona je trebalo da bude pobednik tog takmičenja, da dobije papir da može da nastupa u nekom ekskluzivnom hotelu, ona se razboli, nisu imali pevačicu, mamine kolege su znale, jer sam u zbornici pevala, tražili su da dođem ja da pevam, kako Ceca da dođe ona je dete, ima 5 godina, prepašće se, ali neka izađe. Izašla sam kao prava pevačica, tako je krenuo moj put spontano, pesma koju sam pevala je izvorna "Jedno jutro rano kad zora zarudi, ustala je svekrva snaju da probudi", zasmejala je Ceca sve prisutne anegdotom uz detinjstva.

- Nemam tremu, imam samo veliku odgovornost da predtavim sebe u najboljem svetlu, a to je sve uz pomoć moje mentorice Cece, najbolji savet koji mi je dala je da budem to što jesam, da se što više smejem i da što bolje pevam, rekao je Alem Bajrović o Cecinom mentorstvu.

