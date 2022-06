CECA RAŽNATOVIĆ OTVORILA DUŠU O ESTRADI: Marina Tucaković je ovo radila za nju, a evo u kakvim je odnosima sa Lukasom i Milijem!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović godinama je na našoj javnoj sceni i važi za jednu od najvećih zvezda na Balkanu.

Nikada nije krila da je što se same karijere tiče imala veliku podršku roditelja, ali da joj je najviše pomogla Marina Tucaković sa kojom je godinama sarađivala i koja joj je napisala najveće hitove.

Takođe, poznata je kao neko ko izuzetno ceni i poštuje svoje prijatelje, a ukoliko dođe do nekog sukoba, nikada o njima ne govori negativno, ne komentariše, pa čak ni ne odgovara na njihove ružne reči koje oni iznose o njoj.

Upravo o svemu tome je Ceca odlučila da progovori te otkrila i kolika joj je podrška bila majka, koliko joj nedostaje Marina, ali i o sukobu sa Acom Lukasom o kom bruji region i ratu sa Milijem.

- Meni je prvo moja mama bila mentor i ispravljala je neke moje greškice, jer ja sam sa pet godina stala na binu, a sa deset već počela da nastupam na lokalnom nivou, na veseljima kod ljudi jer sam bila već poznata na lokalnom nivou i čudo od deteta. Sa 14 sam snimila prvi album, ostalo je istorija - počela je priču o svojoj karijeri Ceca.

Ceca kaže da koncert bez novog albuma ne dolazi u obzir, kao i da ima veliki problem jer Marine Tucaković koja joj je bila najveći oslonac i podrška kada je karijera u pitanju, više nema.

- Ona em što mi je pisala za mene, ona je apsolutno stoprocentno učestvovala i u izboru pesama, prosto deo svega toga, celog tog projekta i paketa. Teško mi je da se naviknem i uđem u sve to, ali nisam odustala, nađu se melodije, ali mi je problem tekst. Ta poruka, to što je ona pisala za mene to je bilo posebno i svaka pesma je imala smisao i poruku za sve one koji slušaju moju muziku - priča Ceca i otkriva u kakvim je odnosima sada sa Milijem:

- U korektnim, ne pršti tu od ljubavi, to se da i videti, ali ja njemu želim sve najlepše i sve najbolje, iza nas u velika, ogromna dela koja su isključivo i samo za poštovanje i jedan veliki respekt.

O njenom odnosu sa Acom Lukasom se mnogo pričalo i priča, naročito nakon što je skinut njihov duet sa "Jutjub" platforme i Cecinog zvaničnog kanala, a kako ona kaže radi se isključivo o sređivanju kanala i autorskih prava jer je ranije sve bio potpuni javašluk, te otkriva u kakvim je odnosima sa Lukasom.

- Nismo se mi ni čuli na tu temu, on isto sređuje svoj kanal, prava, čuda, ima prava čovek na to, kao što ja imam prava da osporim nešto što mi ne odgovara. Aca je moj veliki prijatelj i drugar, tako da tu nikada niti je bilo niti će biti problema.

